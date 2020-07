Công an huyện Cát Tiên tổ chức hiến máu tình nguyện

(LĐ online) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và thư của Đại tướng Tô Lâm – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, sáng 22/7, Công an huyện Cát Tiên phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và Hội Chữ thập huyện Cát Tiên tổ chức hiến máu tình nguyện.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Cát Tiên đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện

Với chủ đề “Hành trình giọt máu nghĩa tình” và với ý nghĩa “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, đợt hiến máu tình nguyện này đã thu hút sự tham gia đăng ký của 100% cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Cát Tiên. Tại đợt hiến máu này, Công an huyện Cát Tiên và Hội Chữ thập huyện Cát Tiên cũng đã vận động đông đảo người dân trên địa bàn huyện cùng tham gia hiến máu.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục khẳng định truyền thống cách mạng, nghĩa cử cao cao đẹp của người chiến sỹ Công an Nhân dân luôn vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ và góp phần chia sẻ khó khăn với người bệnh.

Kết quả, có 370 cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn huyện Cát Tiên đăng ký tham gia hiến máu và ban tổ chức đã tiếp nhận được 302 đơn vị máu. Lượng máu này sẽ góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp phục vụ nhu cầu cấp cứu cho người bệnh cần truyền máu trên địa bàn tỉnh.

MAI LAN