(LĐ online) - Chiều nay, 16/7, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đã đến thăm và tặng quà cho đại diện mô hình “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại Giáo họ Mỹ Thành, giáo xứ Tân Thanh, xã Lộc Thanh (TP Bảo Lộc). Đây là hoạt động trong chương trình khảo sát công tác vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm tại các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước nhằm thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2020.

Đoàn công tác của Bộ Công an, Công an Lâm Đồng đã làm việc với xã Lộc Thanh nghe báo cáo tình hình kết quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020; công tác phối hợp vận động Nhân dân tham gia chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội giai đoạn 2016 -2020.

Tại buổi làm việc, Công an xã Lộc Thanh đã báo cáo kết quả hoạt động mô hình “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại Giáo họ Mỹ Thành, giáo xứ Tân Thanh - xã Lộc Thanh. Kết quả qua 7 năm xây dựng mô hình phong trào, tại Giáo họ Mỹ Thành không để xảy ra những mâu thuẫn trong nội bộ giáo dân, khi phát hiện vấn đề gây mất đoàn kết đều được Ban phần việc Giáo họ phối hợp với Công an xã và chính quyền tổ chức hòa giải nội bộ. Vì vậy, không có vụ việc trở thành điểm nóng gây mất an ninh trật tự.

Trong nhiều năm qua, các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc đã được kiềm chế và đẩy lùi có hiệu quả, đặc biệt phạm pháp hình sự chỉ xảy ra 1 vụ (tháng 5/2020) do đối tượng mới chuyển đến cư trú trong Giáo họ thời gian gần đây. Người dân ý thức, tự giác thực hiện nghiêm túc việc chấp hành pháp luật như khai báo tạm trú cho lao động tự do mùa cà phê, chấp hành Luật giao thông đường bộ…

Mô hình đã phối hợp quản lý, cảm hóa, giáo dục 4 đối tượng vi phạm pháp luật có chuyển biến tích cực. Thông qua mô hình đã kết hợp thực hiện tốt phương châm “Tốt đời đẹp đạo”, gắn với phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện các tiêu chí xây dựng “Nông thôn mới nâng cao”, “khu dân cư tiêu biểu”; phát huy giữ vững thôn văn hóa tiêu biểu với số hộ trong thôn đăng ký bình xét đạt gia đình văn hóa hàng năm đều đạt 99% -100%, nhiều năm liền thôn Tân Hương 1 đều được công nhận là thôn đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Từ mô hình “Giáo họ không có tội phạm và tệ nạn xã hội” tại Giáo xứ Mỹ Thanh, đến nay TP Bảo Lộc đã nhân rộng mô hình này tại Giáo họ 2, Giáo họ 5 thuộc Giáo xứ Tân Bình.

AN NHIÊN