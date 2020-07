(LĐ online) - Sáng ngày 22/7, Công an huyện Cát Tiên phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, Trung tâm Y tế huyện và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề "Hành trình giọt máu nghĩa tình".

Các chiến sỹ công an tham gia hiến máu tình nguyện

Trong ngày hội hiến máu tình nguyện, 100% cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Cát Tiên và cán bộ chiến sỹ công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cùng lực lượng công an viên, bảo vệ dân phố; người thân của cán bộ chiến sỹ Công an huyện; cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện; cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn huyện đã tự nguyện tham gia hiến máu tạo nên một ngày hội vô cùng ý nghĩa.

Theo Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh cho biết, kết thúc buổi hiến máu, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng đã thu được 302 đơn vị máu.

NGUYÊN THI – LÊ TIẾN