(LĐ online) - Sáng 11/7, BHXH Lâm Đồng phối hợp với Bưu điện Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tham dự lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam và ra quân tuyên truyền vận động BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND TP Đà Lạt và hơn 200 người thuộc hai ngành BHXH Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh. Tại 11 huyện, thành phố Bảo Lộc cũng đồng loạt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Chương trình được trực tuyến từ tuyến Trung ương đến tất cả các điểm cầu huyện, thành phố trong cả nước. Phát biểu khai mạc, ông Trần Đình Liệu – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết: Hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam năm 2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH – BHYT toàn dân” nhằm tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Ông Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH Lâm Đồng phát động lễ ra quân tuyên truyền vận động BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Lâm Đồng

Mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT

Đến tháng 6/2020, ước toàn quốc đã có 15,144 triệu người tham gia BHXH. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,473 triệu người (đạt 90,2% kế hoạch), số người tham gia BHXH tự nguyện là 670,8 ngàn người, đạt 55,9% kế hoạch (tăng 96,8 ngàn người so với năm 2019). Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,716 triệu người (đạt 88,4% kế hoạch). Số người tham gia BHYT là 85,521 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số.

Để tiếp tục kiên trì thực hiện tốt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương, BHXH Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác thu, phát triển đối tượng để mở rộng phạm vi bao phủ BHXH, BHYT. Xác định rõ vai trò đặc biệt quan trọng của việc lựa chọn hình thức, phương pháp vận động, truyền thông trong công tác phát triển đối tượng tham gia, BHXH Việt Nam ưu tiên tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia, với các nội dung, thông điệp truyền thông thể hiện được ý nghĩa, lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT góp phần làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân về BHXH, BHYT, hiểu về giá trị an sinh, nhân văn của chính sách, từ đó tự giác tham gia nhằm tự đảm bảo an sinh cho chính mình và gia đình.

Trước đó, Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện vào ngày 23/5, chỉ trong 2 ngày ra quân, cả nước đã vận động được trên 30 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện, gần 5 ngàn người tham gia BHYT hộ gia đình, đưa kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 5 tháng đầu năm 2020 của toàn ngành đạt 600,6 ngàn người (chiếm 50% kế hoạch giao), tăng 42 ngàn người so với tháng 4/2020 và tăng 26 ngàn người so với năm 2019.

Để đạt mục tiêu phát triển đối tượng tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH đến toàn bộ lực lượng lao động, BHYT đến toàn dân, lãnh đạo BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ngành, tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, không ngừng mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động các đại lý thu, hướng tới xây dựng hệ thống đại lý và nhân viên đại lý chuyên nghiệp, năng động. Tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm trong tuyên truyền, vận động triển khai BHXH, BHYT toàn dân; trong đó, tập trung truyền thông sâu rộng về những giá trị, lợi ích các chính sách đem đến cho Nhân dân. Kịp thời nêu gương những gia đình có nhiều người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; khen thưởng những tập thể, đại lý, cá nhân có những sáng kiến, cách làm hay đã có thành tích nổi bật trong tuyên truyền, vận động được nhiều người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tạo hiệu ứng lan tỏa, lâu dài nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững người tham gia để đạt được mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT toàn dân.

Các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT đã trở thành một trong những chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố, vì vậy, sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cùng với ngành BHXH và Bưu điện cộng đồng trách nhiệm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao với mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Các đại biểu tham dự lễ ra quân trực tuyến toàn quốc hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam

Lâm Đồng ra quân vận động 2.000 người tham gia BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện

BHXH, BHYT là 2 trụ cột chính của nền an sinh xã hội được Đảng và nước hết sức quan tâm. Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 1/7 hàng năm là Ngày BHYT Việt Nam, với mục đích tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHYT. BHYT là một chính sách quan trọng của Nhà nước để đảm bảo an sinh xã hội mang nhiều tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân. Bên cạnh chính sách BHYT chăm lo cho sức khỏe của người dân thì chính sách BHXH tự nguyện chính là “của để dành” của người lao động tự do. Với một mức thu nhập thấp, không ổn định thì khi tham gia BHXH tự nguyện người lao động sẽ có lương hưu và đảm bảo nguồn kinh tế khi về già.

Ông Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH Lâm Đồng phát biểu: Hàng năm, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT là những chỉ tiêu kinh tế xã hội được UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh có trên 1.116.000 người tham gia BHYT, đạt độ bao phủ BHYT là 85.26%; tham gia BHXH tự nguyện 8.486 người đạt 48.33% kế hoạch. Như vậy, chúng ta còn thiếu 62.000 người tham gia BHYT, 9.000 người tham gia BHXH tự nguyện trên toàn tỉnh.

Nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020, tiến tới BHXH, BHYT toàn dân, trong không khí chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Ngày BHYT Việt Nam (1/7), BHXH tỉnh Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam – Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Trong đợt ra quân này, BHXH tỉnh Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh hy vọng phát triển trên 1.000 người tham gia BHYT hộ gia đình và 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Để đạt mục tiêu này, lãnh đạo BHXH Lâm Đồng nhấn mạnh: “Chúng ta phải thông tin đến với người dân về chính sách BHXH, BHYT để người dân hiểu, ủng hộ, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” và đảm bảo nguồn lương hưu và BHYT khi về già. Để đạt được kết quả đó, tôi đề nghị từng cán bộ, công chức, viên chức của BHXH tỉnh Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh cũng như từng thành viên tổ ra quân tích cực tuyên tryền với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

AN NHIÊN