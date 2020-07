Sở Y tế Lâm Đồng chỉ đạo tăng cường phát hiện sớm ca bệnh Covid-19

(LĐ online) - Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bảnchỉ đạo các đơn vị y tế trong toàn ngành; phòng y tế các huyện, thành phố; Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tăng cường phát hiện ca bệnh Covid-19.

Các khu vực cách ly tập trung sẵn sàng làm nhiệm vụ cách ly người đến từ vùng dịch để phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, các đơn vị y tế trong toàn ngành phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác.

Các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành tổ chức thực hiện nghiêm các hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh tới khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị.

Các bệnh viện tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đối với những người bệnh có triệu chứng cảm, cúm, ho, sốt để phát hiện sớm ca bệnh Covid-19, tổ chức cách ly, khoanh vùng kịp thời hạn chế thấp nhất lây nhiễm. Dự trù đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế để hạn chế tối đa trường hợp tử vong do Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng phối hợp với Cảng hàng không Liên Khương tuyên truyền cho người dân, du khách đến từ Đà Nẵng về địa phương trong vòng 14 ngày thực hiện khai báo y tế và hướng dẫn đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà, cơ sở lưu trú trong 14 ngày, đi ra đường phải mang khẩu trang; khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định về phòng chống dịch.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thành phố truy vết, theo dõi cách ly các trường hợp nhập cảnh vào địa phương và du khách từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có đi khám bệnh hoặc chăm sóc người thân tại các cơ sở y tế gồm Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Bệnh viện quận Hải Châu, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng; tham dự tiệc cưới tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới For You Palace (quận Hải Châu –Đà Nẵng) vào ngày 18/7; thăm bà con hoặc đến làm việc tại khu vực Tổ 8 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) và khu vực Tổ 3 (phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tăng cường giám sát, lấy mẫu xét nghiệm với tất cả các trường hợp có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp, các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, giám sát trên diện rộng để phát hiện nguồn lây; kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch.

Trung tâm y tế các huyện, thành phố; trạm y tế trên địa bàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền cho người dân, du khách đến từ Đà Nẵng về địa phương thực hiện khai báo y tế với cơ quan y tế gần nhất và đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà, cơ sở lưu trú.

Phòng y tế các huyện, thành phố yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tư vấn bán thuốc cho những người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho, sốt phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người bệnh, khuyến cáo cài đặt các ứng dụng khai báo y tế và thông báo cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn để theo dõi, quản lý ca bệnh. Thông tin đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế: 0918 016355 – 0914 971889 để tiếp nhận thông tin của các cơ sở bán lẻ thuốc về các trường hợp trên.

AN NHIÊN