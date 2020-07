(LĐ online) - Ngày 15/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng phối hợp với Công an huyện khai giảng lớp tập huấn công tác mặt trận năm 2020 cho gần 200 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch mặt trận các xã, thị trấn; trưởng ban công tác mặt trận các thôn, tổ dân phố.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Theo đó, các học viên được Công an huyện Đức Trọng trang bị một số kiến thức như: Tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác phòng, chống ma túy. Ngoài ra, các học viên còn được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn công tác tuyên truyền và kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; quán triệt Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hoạt động của ban công tác mặt trận ở khu dân cư và một số quy định của điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; hướng dẫn, tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động và điều tiết quỹ “Vì người nghèo” năm 2020.

Đồng thời, quán triệt các quy định về xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy Đức Trọng về thực hiện 2 mô hình trên; quán triệt các Thông tri 23/TTr-MTT-BTT và 25/TTr/MTT-BTT của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Lớp tập huấn diễn ra trong hai ngày 15 và 16/7.

N.MINH