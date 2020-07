Thanh niên ngành công an phổ biến pháp luật và làm CMND cho học sinh

(LĐ online) - Ngày 10/7, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp Đoàn thanh niên Công an huyện Lạc Dương, Trường THCS-THPT Đạ Sar (huyện Lạc Dương) đã tổ chức buổi ngoại khoá tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh.

Làm chứng minh nhân dân cho học sinh dân tộc thiểu số

Hơn 500 học sinh của Trường THCS-THPT Đạ Sar đã tham gia buổi ngoại khoá và đã được nghe các chiến sỹ trẻ phổ biến Luật An toàn giao thông, phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã hội. Buổi ngoại khoá do các chiến sỹ công an trẻ thực hiện với cách thức sinh động, gần gũi nên đa phần các học sinh khá hứng thú và mạnh dạn đặt câu hỏi trao đổi để tìm hiểu về Luật An toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội.

Cũng trong chương trình hoạt động lần này, các đoàn viên thanh niên công an đã tổ chức cấp phát gần 100 chứng minh nhân dân (CMND) lưu động cho học sinh của trường. Việc cấp phát CMND ngay tại trường cũng đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của các em học sinh vùng dân tộc thiếu số.

Ngoại khoá tuyên truyền về an toàn giao thông và tệ nạn xã hội

Các hoạt động của đoàn viên thanh niên ngành công an đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao ý thức cho học sinh về việc chấp hành những quy định về an toàn giao thông và nâng cao ý thức, kiến thức phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động "Nâng cao công tác cải cách hành chính" của Công an Lâm Đồng.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN