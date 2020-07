Thông báo đề nghị những người đã đến những địa điểm dưới đây cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn

* Tại Đà Nẵng

+ Intercontinential Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, ngày 17 và 18-7-2020.

+ Nhà hàng Bảy Ban - Bãi Rạn, đường Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, từ 17h30 đến 20h00 ngày 17-7-2020.

+ Nhà hàng Hải sản Cua Biển, số 112 Võ Nguyên Giáp, Phước Mỹ, Sơn Trà, vào trưa ngày 18-7-2020.

+ Chùa Pháp Hội, 69 Nguyễn Văn Thoại, An Hải Đông, Sơn Trà, ngày 18-7-2020 và 25-7-2020.

+ Sân cầu lông Thanh Khê Đông, đường Đỗ Ngọc Du, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, từ 14-16h ngày 19-7-2020.

+ Quán bún trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ 152 Lê Duẩn, phường Thạch Thang, quận Hải Châu (chợ đêm Lê Duẩn), vào buổi sáng vào các ngày 20 đến 25-7-2020.

+ Limousine Cafe, số 419 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, vào buổi sáng vào các ngày 20 đến 23-7-2020.

+ Chợ An Hải Đông, K/54 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, từ ngày 20 đến 24-7-2020.

+ Chợ tự phát (quán cóc) dọc đường Hải Phòng, gần đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, từ ngày 20 đến 25-7-2020.

+ Cà phê Lối Cũ (đối diện Bệnh viện Đà Nằng) vào 7h-7hl5 sáng ngày 22-7-2020.

+ Demen Coffee House, số 89 Nguyễn Trác, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu vào chiều ngày 23-7-2020.

+ Quán Lẩu & Nướng Phúc Tửu quán, số 366 Đống Đa, phường Thanh Bình, quận Hải Châu vào 16-17h ngày 24-7-2020.

+ Coffee Highland ở địa chỉ 203 Ông Ích Khiêm, phường Tân Chính, quận Thanh Khê vào 19h-20h30 ngày 24-7-2020.

+ Quán trên vỉa hè ở đối diện địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu sáng ngày 25-7-2020.

+ Nhà hàng của Khách sạn Công đoàn, số 2 Ồng ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu vào trưa ngày 25-7-2020.

+ Bệnh viện 199 - Bộ Công An, số 216 Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Bắc, Sơn Trà vào chiều ngày 26-7-2020

+ Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, số 118 Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, Sơn Trà vào chiều ngày 26-7-2020.

+ Cà phê Doll House, số 1 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Sơn Trà vào:

- 9h30-11h ngày 12/7/2020;

- 7h30-8h30 ngày 13/7/2020;

- 15h-16h30 ngày 14/7/2020.

+ Khách sạn Huỳnh Gia Ngư, số 169 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà ngày 12-13/7/2020.

+ Quán Cọ Xanh, bãi biển Mỹ Khê từ 18h-20h ngày 12/7/2020.

+ Quán RƠM food & drink, số 114 Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà từ 21h-23h ngày 12-13/7/2020.

+ Bà Nà Hill, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang ngày 13/7/2020.

+ OQ Lounge Pub DnD, số 18 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu từ 21h-00h30 ngày 13/7/2020.

+ Kem bơ cô Vân, Chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn từ 13h-15h ngày 14/7/2020.

+ Mining Book Coffee, 54 Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu chiều ngày 17-18/7/2020 và ngày 22-23/7/2020.

+ Công Ty Tnhh Kane-M Đà Nẵng, đường số 2, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu từ ngày 17-22/7/2020 và sáng ngày 27/7/2020.

+ Big C Đà Nẵng, 257 Hùng Vương, Khu thương Mại Thanh Khê ngày 18/7/2020 và chiều ngày 26/7/2020.

+ Nhà thờ An Ngãi Đông, đường Âu Cơ, Hoà Liên, Hòa Vang chiều ngày 19/7/2020.

+ Chợ Mới, 212 Hoàng Diệu, Nam Dương, Hải Châu từ ngày 20-22/7/2020.

+ Quán chay Tâm Phúc, số 132 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

+ Quán 142 đường Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

+ Quán mỳ Quảng Túy Loan đường Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

+ Cửa hàng giặt là, số 95 Hải Phòng, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

+ Siêu thị Vinmart, số 114 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu tối 25/7/2020.

+ Chuyến xe khách từ TP. Đà Nẵng đến TP. Buôn Ma Thuột, nhà xe Quốc Trung (tuyến Thanh Hóa - Đắk Lắk), xuất phát từ TP. Đà Nẵng lúc 19h00 ngày 26/7/2020 và đến Bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk lúc 10h00 ngày 27/7/2020.

* Tại Quảng Nam

+ Chợ ngã 4 Ái Nghĩa, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào ngày 22-7-2020.

+ Chùa Giác Nguyên, khu 2, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào tối ngày 24-7-2020 và sáng ngày 25-7-2020.

+ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Khối 8A, huyện Điện Bàn ngày 25-7-2020.

+ Bánh mì Phượng, 2B Phan Chu Trinh, Cẩm Châu, Hội An chiều 14/7/2020.

+ Hoi An Silk Marina Resort & Spa, số 74 đường 18 Tháng 8, Phường Minh An, Hội An ngày 24/7/2020 đến 14h chiều 25/7/2020.

+ Phố cổ Hội An ngày 24/7/2020 đến 14h chiều 25/7/2020.

* Tại Hà Nội

+ Chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội, số hiệu VN166 và VN168 ngày 15/7/2020.

+ Pizza Al Fresco's, số 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy từ ngày 16-22/7/2020.

+ Nhà thuốc Nam Xuân, số 274 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, ngày 24/7/2020.

+ Phòng khám Thái Hà, ngõ 178 phố Thái Hà, Đống Đa sáng 28/7/2020.

* Tại TP. Hồ Chí Minh

+ Bệnh viện Triều An, 425 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân từ 21h-22h ngày 21/7/2020.

+ Bệnh viện Quốc tế City, số 3 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ 10h ngày 21/7/2020 đến ngày 22/7/2020.

+ Khách sạn Thanh Danh 2, số 104 - 110 Đường Châu Văn Liêm, Phường 11, Quận 5 chiều 21/7/2020 và sáng 22/7/2020.

+ AEON MALL Bình Tân, số 1 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ ngày 22-26/7/2020.

- Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng của ngành Y tế theo số điện thoại: Ông Trịnh Văn Quyết, Phó Giám đốc Sở Y tế: 0918. 016355; Ông Võ Kim Hải, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế: 0914. 971889; Ông Nguyễn Quốc Minh Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng: 0338. 490103; Ông Nguyễn Xuân Song Hà, Trưởng Khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng: 0918. 564072 để được tư vấn và hỗ trợ.

- Thực hiện cách ly tại nhà theo quy định khi đi qua các địa điểm trên; khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở… đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị.

- Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

(Theo Cổng hành chính công tỉnh Lâm Đồng)