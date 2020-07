Trao giải hội thi Anh văn và tin học thiếu nhi

(LĐ online) - Ngày 5/7, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Thành Đoàn Đà Lạt đã tổng kết, trao giải cho các thí sinh tham gia hội thi Anh văn và tin học thiếu nhi năm 2020.

Trao giải cho các thí sinh đạt kết quả cao tại hội thi

Hội thi anh văn thiếu nhi với chủ đề chủ đề “English in your life” đã thu hút hơn 800 thí sinh đến từ các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn thành phố Đà Lạt tham gia. Đến với hội thi, các thí sinh khối mẫu giáo thi kỹ năng nghe và nói tiếng Anh. Các thí sinh khối lớp 1 thi 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết với 2 phần thi là nghe - đọc - viết (trắc nghiệm) và phần thi nói tự giới thiệu về bản thân, bốc thăm trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Đối với các thí sinh ở khối lớp 2, 3, 4, 5 thi 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Ở phần thi nghe - đọc - viết thí sinh làm bài thi trắc nghiệm trên giấy. Ở phần thi nói, thí sinh trả lời các câu hỏi của ban giám khảo sau khi xem một video clip theo chủ đề.

Còn đối với hội thi tin học thiếu nhi năm 2020 với sự đăng ký tham gia của 258 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Đà Lạt và các lớp năng khiếu của Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tham gia. Hội thi được chia thành 3 bảng thi với nội dung thi thực hành trên máy máy tính.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 198 giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Hội thi Anh văn thiểu nhi. Trong đó, có 5 giải nhất, 10 giải nhì, 8 giải ba và 175 giải khuyến khích. Còn ở hội thi tin học thiếu nhi, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 65 giải thưởng cho các các thí sinh tham gia ở 3 bảng thi. Trong đó, có 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 56 giải khuyến khích.

Dịp này, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng cũng đã trao 23 suất học bổng toàn phần cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và trao 175 suất giảm học phí cho các thí sinh đạt giải khuyến khích tại hội thi khi đến học các lớp năng khiếu tại trung tâm.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hội thi Anh văn và tin học thiếu nhi năm 2020 đã đạt được những kết quả theo yêu cầu đề ra, số lượng đơn vị trường và số lượng thí sinh đăng ký tham gia hội thi đông. Chất lượng thí sinh thể hiện qua bài thi Anh văn và tin học cao. Qua hội thi nhằm góp phần cùng nhà trường và xã hội trong việc khuyến khích, tạo điều kiện cho các em học sinh, thiếu niên nhi đồng được thể hiện và phát huy năng khiếu ngoại ngữ, tin học; mạnh dạn ứng dụng các kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học vào học tập và cuộc sống…

Qua hội thi lần này, Ban tổ chức cũng sẽ lựa chọn các thí sinh đạt kết quả cao để bồi dưỡng cho các em tham gia hội thi Anh văn và tin học cấp tỉnh thời gian tới.

DUY NGUYỄN