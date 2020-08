Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(LĐ online) - Sáng 21/8, tại hồ thủy lợi Lộc Thắng (huyện Bảo Lâm), Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức diễn tập triển khai các phương án phòng chống, ứng phó với các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người dân bị lũ cuốn trôi tại buổi diễn tập

Theo đó, các tình huống giả định được đặt ra, là trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng xảy ra mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến nước hồ thủy lợi dâng cao gây ngập úng cây trồng, nhà dân trong khu vực. Cùng với đó, nước dâng cao chảy xiết cuốn trôi nhiều tài sản, vật dụng của người dân địa phương; đồng thời, cô lập đe dọa an toàn tính mạng của một số hộ dân gần lòng hồ thủy lợi Lộc Thắng.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm đã kịp thời triển khai các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn theo các phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, cơ sở vật chất tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, lấy phòng ngừa là chính”.

Ngay lập tức, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm đã huy động gần 60 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ trang bị phương tiện nhanh chóng có mặt triển khai các phương án cứu hộ đưa người và tài sản của Nhân dân đến nơi an toàn.

Tình huống giả định thứ 2, một người dân bị nước lũ cuốn trôi đang ôm được vật cản chới với giữa dòng nước lũ. Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai các phương án cứu hộ đưa người gặp nạn thoát khỏi dòng nước lũ; đồng thời, nhanh chóng triển khai các biện pháp sơ cứu tại chỗ đảm bảo tính mạng cho người gặp nạn.

Thông qua đợt diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lâm từng bước hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo phù hợp với thực tế, thực hiện hiệu quả công tác ứng phó khi gặp thiên tai. Đồng thời, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống do thiên tai gây ra; chủ động đầy đủ nguồn nhân lực, vật lực sẵn sàng ứng phó với các tình huống thực hiện tốt công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

HẢI ĐƯỜNG