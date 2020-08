CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẠC DƯƠNG LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

"Là địa bàn có đông học sinh dân tộc thiểu số nên công tác huy động học sinh ra lớp còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể; sự nỗ lực của các thầy cô giáo trong việc vận động học sinh ra lớp, kết quả ở các cấp học đều đạt chỉ tiêu đề ra. Bậc học mầm non huy động hàng năm đạt 100%; trong đó, trẻ nhà trẻ huy động được từ 17% - 19%; trẻ mẫu giáo huy động hơn 90%, riêng trẻ 5 tuổi huy động đạt tỷ lệ 100% trong độ tuổi; bậc tiểu học huy động bình quân hàng năm đạt tỉ lệ 100%; bậc học THCS huy động bình quân hàng năm đạt tỉ lệ 98,9% (tăng 0,91% so với nhiệm kỳ trước); bậc THPT huy động bình quân hàng năm đạt 93,5% (nhiệm kỳ trước huy động được từ 80 đến 85%). Công tác duy trì sĩ số đảm bảo: bậc mầm non duy trì sĩ số hàng năm đạt 100%; bậc tiểu học duy trì sĩ số hàng năm đạt tỉ lệ 100%; bậc THCS duy trì sĩ số hàng năm đạt 99,3% và bậc THPT duy trì sĩ số đạt 93,4%”.

Tiến sĩ Cil Duin - Phó Trưởng Phòng GDĐT huyện Lạc Dương