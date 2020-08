Đề nghị thành lập bộ máy lâm thời quản lý khu cách ly tập trung

(LĐ online) - Sở Y tế Lâm Đồng vừa có văn bản gởi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Lâm Đồng; UBND các huyện, thành phố về tăng cường công tác phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung.

Sở Y tế Lâm Đồng tiến hành kiểm tra các điều kiện phòng chống dịch Covid-19 tại các khu cách ly tập trung của tỉnh

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc về tình hình khó khăn trong việc triển khai thực hiện công tác y tế tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Bảo Lộc, hiện nay tại khu cách ly thuộc Trung tâm huấn luyện Ban chỉ huy Quân sự thành phố Bảo Lộc và khu cách ly thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động PK2 Công an tỉnh Lâm Đồng (đóng tại Bảo Lộc) nhân viên y tế phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ như: Thực hiện công việc vệ sinh, thu gom rác thải y tế; phục vụ, thu dọn dụng cụ ăn, uống cho người cách ly; tại Tiểu đoàn cảnh sát cơ động PK02 nhân viên y tế còn kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ tìm bắt người cách ly (do trường hợp này tìm cách trốn cách ly).

Thực hiện theo các quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thành lập khu vực cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Lâm Đồng, Sở Y tế tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng thành lập bộ máy lâm thời, kiêm nhiệm làm công tác quản lý khu cách ly tập trung thuộc lĩnh vực quản lý. Trong đó, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh làm Giám đốc khu cách ly; lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm Phó Giám đốc khu cách ly; một số sở, ngành, đoàn thể liên quan tham gia thành viên quản lý khu cách ly tập trung. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, công tác y tế, kiểm soát lây nhiễm, ăn uống, an ninh trật tự tại khu cách ly tập trung của Quân đội, Công an; đảm bảo các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố thành lập bộ máy lâm thời, kiêm nhiệm làm công tác quản lý khu cách ly tập trung thuộc lĩnh vực quản lý. Trong đó, lãnh đạo UBND các huyện, thành phố làm Giám đốc khu cách ly (hoặc ủy quyền cho lãnh đạo của Ban chỉ huy Quân sự huyện, thành phố hay lãnh đạo Công an huyện, thành phố làm Giám đốc khu cách ly); lãnh đạo Trung tâm Y tế hoặc lãnh đạo Phòng Y tế huyện, thành phố và lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng, dân tộc nội trú làm Phó Giám đốc khu cách ly; một số phòng, ban, đoàn thể liên quan của các huyện, thành phố tham gia thành viên quản lý khu cách ly. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, công tác y tế, kiểm soát lây nhiễm, ăn uống, an ninh trật tự cho các khu cách ly tại ký túc xá, trường dân tộc nội trú và các khu cách ly thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sáng 28/8, BSCKII Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng cho biết: Toàn tỉnh hiện có 57 trường hợp đang cách ly y tế phòng dịch Covid-19; trong đó, có 2 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 22 trường hợp cách ly tập trung và 33 trường hợp cách ly tại nhà, cơ sở lưu trú. Đến nay, toàn tỉnh có 1.985 trường hợp hoàn thành cách ly y tế.

AN NHIÊN