Di Linh nỗ lực nâng chỉ số cải cách hành chính

Một kế hoạch cụ thể đã được Di Linh đưa ra để nâng chỉ số cải cách hành chính của địa phương sau khi huyện tụt từ vị trí dẫn đầu 12 huyện, thành của tỉnh trong năm 2018 xuống vị trí thứ 3/12 trong năm 2019.

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện Di Linh

Tăng cường kiểm tra

Theo công bố xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của tỉnh trong tháng 5 năm nay, Di Linh được 94,69 điểm, xếp thứ 3 trong tổng số 12 huyện, thành của tỉnh, sau đơn vị đứng đầu tỉnh là Đà Lạt với 94,87 điểm và Đạ Huoai, đứng nhì với 97,71 điểm.

Trong số điểm đạt được trên của Di Linh, có 64,25 điểm tự chấm đã qua thẩm định và 30,44 điểm điều tra xã hội học (điểm khảo sát ý kiến hài lòng của người dân).

Trong năm 2018 trước đó, Di Linh đạt 91,32 điểm nhưng lại là địa phương dẫn đầu 12 huyện, thành của tỉnh. So với điểm năm 2018 thì số điểm trong năm 2019 đạt cao hơn năm trước 3,37 điểm nhưng xếp hạng của Di Linh lại tụt xuống đến 2 bậc. Nguyên do, hầu hết các huyện, thành trong tỉnh trong năm 2019 đã tăng điểm chỉ số CCHC nhanh chóng; bình quân điểm chỉ số cấp huyện, thành của tỉnh trong năm 2019 đã tăng lên trên 4% so với năm 2018.

Khi tỉnh thẩm định từ điểm tự chấm trong năm 2019, Di Linh đã bị trừ 0,75 điểm, trong đó có 0,25 điểm bị trừ từ việc chưa đạt tỷ lệ sử dụng thư điện tử công vụ thường xuyên trong tổng số thư điện tử công vụ được cấp và huyện cũng bị trừ 0,5 điểm vì chưa đạt trong triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến tại huyện.

Để hạn chế những điểm bị trừ này, đồng thời có giải pháp bền vững để nâng cao chỉ số CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo, UBND huyện Di Linh vừa qua đã đưa ra một kế hoạch khắc phục cụ thể.

Theo yêu cầu của huyện, các cơ quan, đơn vị, phòng ban, các xã, thị trấn trên địa bàn cần rà soát, triển khai, tham mưu cấp có thẩm quyền các giải pháp đáp ứng các yêu cầu đề ra theo qui định của bộ chỉ số CCHC, ngay cả với các tiêu chí và tiêu chí thành phần dù đã đạt điểm tối đa trong năm 2019 vừa qua. Vì đơn giản, như huyện nhận định, năm 2019 đạt điểm tối đa nhưng chưa chắc những năm đến sẽ đạt điểm số đó nếu như không có giải pháp duy trì, củng cố.

Với những tiêu chí và tiêu chí thành phần trong năm 2019 chưa đạt điểm như mong muốn, huyện yêu cầu các đơn vị phải bám sát quy định của bộ tiêu chí, kịp thời chấn chỉnh có biện pháp khắc phục cụ thể.

Huyện trong năm nay cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc các phòng ban, các xã, thị trấn tại địa phương đẩy mạnh công tác CCHC tại đơn vị mình; xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

Vận động sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Đặc biệt, để khắc phục điểm bị trừ, trong năm nay Di Linh cho biết sẽ đẩy mạnh việc hiện đại hóa hành chính tại địa phương thông qua việc tăng cường sử dụng có hiệu quả phần mềm e-Office, hộp thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử và các phần mềm quản lý khác phục vụ công tác quản lý nhà nước tại các cơ quan, đơn vị trong huyện.

Di Linh yêu cầu tỷ lệ văn bản đến và đi được xử lý thông qua phần mềm trên tổng số văn bản đến trong nội bộ các cơ quan, đơn vị huyện phải đạt trên 80%; việc phát hành văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước thông qua hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống liên thông văn bản điện tử cũng phải đạt trên 80%. Huyện cũng yêu cầu tất cả cán bộ, công chức phải thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ đã được cấp.

Một nhiệm vụ cũng không kém quan trọng mà Di Linh nỗ lực trong năm nay là việc vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp và cả cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Đồng thời, huyện cũng vận động người dân đăng ký tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Trước mắt, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương thực hiện đối với thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực giao dịch giữa các cơ quan hành chính nhà nước.

Ngành chức năng huyện cũng được yêu cầu duy trì hiệu quả trang thông tin điện tử của huyện, cung cấp đầy đủ thông tin, văn bản chỉ đạo điều hành theo quy định cũng như thường xuyên rà soát việc công khai hóa đầy đủ bộ TTHC cấp huyện, cấp xã.

Xin lỗi dân khi trễ hạn

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Di Linh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức địa phương trong giải quyết hồ sơ thực tế phải đi song song với luân chuyển hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử; chấm dứt tình trạng hồ sơ trễ hạn do không kết thúc trên hệ thống điện tử. Cùng đó, kết quả giải quyết trước và đúng hạn các TTHC tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã phải đạt trên 80%.

Huyện cũng cho biết sẽ theo dõi, chấn chỉnh, nâng cao ý thức phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo sự phối hợp giữa các phòng ban trong quá trình giải quyết hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, thông suốt; kiểm soát được những cá nhân, bộ phận, phòng, ban chậm trễ để chấn chỉnh kịp thời.

Huyện yêu cầu các đơn vị cần cập nhật sổ sách theo dõi, phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ, công tác lưu trữ hồ sơ phải được thực hiện đầy đủ, chính xác theo đúng qui định.

Trong giải quyết hồ sơ cho công dân trong năm nay, Di Linh yêu cầu cán bộ, công chức phải hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, theo mẫu qui định; việc thiết lập hồ sơ ban đầu phải đảm bảo chặt chẽ, tránh trường hợp hồ sơ nộp lên cơ quan cấp trên giải quyết bị trả về nhiều lần.

Với những trường hợp hồ sơ bị quá hạn theo quy định, huyện yêu cầu phải có văn bản xin lỗi. Các cơ quan, đơn vị xã, thị trấn phải thường xuyên rà soát, nếu phát hiện hồ sơ không đảm bảo giải quyết đúng hạn thì phải chủ động gọi điện thông báo trước và chuyển văn bản xin lỗi người dân, tránh trường hợp để người dân phải đi lại nhiều lần để nhận kết quả.

Huyện cũng nhấn mạnh, văn bản xin lỗi phải gửi trước thời điểm trả hồ sơ, có căn cứ xác định là không thể trả đúng theo giấy hẹn và phải do thủ trưởng cơ quan, đơn vị gây trễ hạn ký.

GIA KHÁNH