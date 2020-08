Điểm sáng ngành Giáo dục mầm non Đơn Dương

Với cơ sở vật chất khang trang cùng đội ngũ cán bộ, giáo viên tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ, Trường Mầm non Sơn Ca nhiều năm nay được xem là ngôi trường dẫn đầu của bậc giáo dục mầm non tại huyện Đơn Dương, là địa chỉ tin cậy của nhiều phụ huynh.

Cô và trò Trường Mầm non Sơn Ca

Nằm ở trung tâm thị trấn Thạnh Mỹ, Trường Mầm non Sơn Ca là ngôi trường hai tầng khang trang, có khu vui chơi cho trẻ với khuôn viên nhiều bóng cây xanh mát. Dẫn chúng tôi đi tham quan trường, cô Nguyễn Thị Khánh Ly, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca chia sẻ, Trường Mầm non Sơn Ca được thành lập năm 1984, 30 năm về trước, ngôi trường này chỉ là ngôi nhà nhỏ mượn tạm của hợp tác xã với cái tên “Nhà trẻ ủy ban”. Thời điểm đó, trường học còn thiếu hụt nhiều thứ, cơ sở vật chất, phòng học đều đã xuống cấp, các thiết bị dạy học đều thiếu thốn.

Để thu hút được trẻ đến lớp, xây dựng được môi trường vui chơi, học tập tốt nhất cho trẻ, cô Ly cùng với các giáo viên trong trường đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa để đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang bị các thiết bị dạy học, trò chơi cho cô và trò.

Từ những nỗ lực đó, đến nay Trường Mầm non Sơn Ca đã khang trang, đầy đủ hơn. Với diện tích hơn 1.700 m2, trường hiện có 11 phòng học, phòng đa chức năng, bếp ăn tập thể, văn phòng và phòng y tế cho trẻ. Các lớp học đều được trang trí màu sắc, trò chơi, dụng cụ học tập; trang thiết bị dạy học của giáo viên cũng được trang bị đầy đủ. “Vì diện tích trường tương đối nhỏ nên trường cũng tận dụng các khu vực nhỏ nhất để tạo sân chơi cho trẻ. Ngoài khu vực vui chơi trong sân trường, các cô giáo cũng đã tận dụng thêm diện tích phía sau các dãy lớp để tạo thêm không gian vui chơi mát mẻ cho trẻ. Không gian này được trải thảm cỏ xanh mát cùng các góc học tập, sáng tạo để trẻ thỏa sức vui chơi”, cô Ly cho biết.

Năm học 2019 - 2020, Trường Mầm non Sơn Ca có 11 lớp, với 559 trẻ, số trẻ ra lớp vượt chỉ tiêu của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đơn Dương giao. Hầu hết các bé đều đạt phiếu bé khỏe, bé ngoan; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm nhiều theo từng năm học.

Hiện, nhà trường có 38 cán bộ, giáo viên, công nhân viên, hầu hết các giáo viên đều đạt trình độ trên chuẩn, có tay nghề vững vàng, tinh thần năng động, sáng tạo trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Các giáo viên đều có trách nhiệm với công việc, yêu thương, chăm sóc, gần gũi, lắng nghe trẻ như con mình.

Để làm được điều này, Trường Mầm non Sơn Ca chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ, đồng thời đặt ra các tiêu chuẩn thi đua hàng tháng để đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục của giáo viên. Luôn cập nhập những thông tin và những ý kiến đóng góp của phụ huynh qua phiếu thăm dò tín nhiệm, nhằm giúp giáo viên chăm sóc, giáo dục trẻ được tốt nhất.

Cùng với đó, đời sống giáo viên, công nhân viên cũng được nhà trường đặc biệt quan tâm, kịp thời thực hiện các chế độ đãi ngộ đối với giáo viên. Trường cũng xây dựng nguồn quỹ tiết kiệm để hỗ trợ cho công nhân viên có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn, giúp các giáo viên yên tâm công tác.

Đối với nhà trường, nâng cao giáo dục, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần lẫn trí tuệ là mục tiêu mà trường luôn hướng đến. Những năm học qua, Trường Mầm non Sơn Ca tập trung đổi mới cách thức giảng dạy, khuyến khích giáo viên sáng tạo trong dạy học. Từ đó, nhiều ý tưởng hữu ích giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, kỹ năng, hình thành nhân cách cho trẻ được nhiều giáo viên đề xuất áp dụng. Trong đó phải kể đến cô giáo Nguyễn Thị Hướng, sinh năm 1976 - người gắn bó với trường lâu năm nhất. 18 năm làm việc ở Trường Mầm non Sơn Ca, cô Hướng xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Cô Hướng đổi mới cách thức dạy thông thường, hiện thực hóa các vật dụng, trái cây trong những câu chuyện cổ tích, gắn trong đó là chữ cái. Cô lồng ghép giữa chơi và học, cho trẻ tiếp xúc thực tế để trẻ hứng thú hơn với ngôn ngữ, chữ viết và có khả năng nhận biết thế giới xung quanh tốt hơn. Phương pháp này cũng là 1 trong 7 giải pháp của trường được Hội đồng thẩm định đánh giá cao.

Trong năm học 2019 - 2020, Trường Mầm non Sơn Ca nhận cờ thi đua dẫn đầu khối mầm non huyện. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; trường còn vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cô Khánh Ly, Hiệu trưởng nhà trường phấn khởi chia sẻ: “Để có được những kết quả này là cả một quá trình nỗ lực của toàn bộ tập thể giáo viên, công nhân viên của trường. Trong năm nay trường cũng đang được đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nếu được công nhận thì Trường Mầm non Sơn Ca sẽ vinh dự là trường đầu tiên trong các bậc học ở Đơn Dương được tặng thưởng huân chương. Đây cũng chính là động lực để nhà trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu”.

NHẬT QUỲNH