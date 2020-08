ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TỰ QUẢN THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG

Với tinh thần tự nguyện, tự quản và sự nỗ lực hết mình trong công tác PCCC, cứu nạn cứu hộ (CNCH), Đội PCCC tự quản thị trấn Lạc Dương đã trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Thành viên Đội PCCC tự quản xịt thuốc khử khuẩn cho các khu dân cư trên địa bàn huyện

Ngày 8/8, tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VIII diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội, mô hình Đội PCCC tự quản thị trấn Lạc Dương (gọi tắt là Đội PCCC tự quản; thị trấn Lạc Dương, H. Lạc Dương, Lâm Đồng), được Bộ Công an (CA) vinh danh, trao tặng Bằng khen đơn vị điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (giai đoạn 2015-2020), góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

Trước niềm vui này, vừa trở về từ Hà Nội, Đội trưởng Đội PCCC tự quản Đặng Ngọc Hiệp (SN 1959, thường trú tại thị trấn Lạc Dương), khiêm tốn cho biết: Để có được thành quả này là cả một chặng đường dài, trong đó có việc nỗ lực của anh em nhưng phải kể đến sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương; các ban, ngành, đoàn thể, CA, quân đội; các tổ chức xã hội, người dân, doanh nghiệp cùng các mạnh thường quân trong, ngoài tỉnh đồng hành mới làm nên kết quả như hôm nay.

Đội trưởng Đặng Ngọc Hiệp nhớ lại: Lạc Dương là một địa bàn có địa hình phức tạp với nhiều suối hồ, núi đồi, đường sá không thuận lợi, xa TP Đà Lạt. Đã vậy, từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn thị trấn Lạc Dương liên tiếp xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn, khi đơn vị chữa cháy chuyên nghiệp đến nơi thì thiệt hại về tài sản thường là rất lớn.

Là một hội viên Hội Cựu chiến binh, ông Đặng Ngọc Hiệp luôn trăn trở phải làm một việc gì đó cho cộng đồng, nên ông đã mang ý tưởng thành lập một mô hình PCCC tự quản ra bàn với anh em và bất ngờ đã được nhiều người ủng hộ.

Được sự đồng ý của chính quyền thị trấn và UBND huyện Lạc Dương, ngày 8/8/2018, mô hình Đội PCCC tự quản thị trấn Lạc Dương chính thức được thành lập, đi vào hoạt động với 44 thành viên, nay đội đã có 64 người (gồm 1 Đội trưởng, 5 Đội phó và 58 tổ viên) tích cực tham gia công tác xã hội trong cộng đồng dân cư.

Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Quyết định số 117/QĐ-UBND thị trấn Lạc Dương; lấy tự nguyện - tự quản và 4 tại chỗ (chỉ huy, con người, phương tiện và hậu cần) làm phương châm hoạt động, Đội PCCC tự quản tự trang bị thiết bị, phương tiện PCCC, CNCH (kinh phí ban đầu do cựu chiến binh Đặng Ngọc Hiệp đầu tư, sau đó vận động các mạnh thường quân hỗ trợ). Ban đầu, Đội chỉ có một chiếc xe “còm”, nay tài sản của Đội PCCC tự quản đã lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, UBND huyện, CA huyện Lạc Dương còn bố trí cơ sở hạ tầng nhà, đất, kho bãi để bảo quản tài sản và làm nơi hội họp sinh hoạt, đồng thời cấp cho Đội nhiều trang thiết bị PCCC để hoạt động.

Ngoài những thiết bị chuyên dụng như máy bơm cao áp, dây, bình chữa cháy..., nay Đội có 6 xe vận chuyển thiết bị, chở người, tải thương, làm nhà di động, cần cẩu và chuyên chở nước phục vụ công tác PCCC, CNCH. Bên cạnh đó, còn có 20 ô tô bán tải địa hình của Câu lạc bộ ô tô địa hình LangBiang cũng luôn sẵn sàng phục vụ cộng đồng theo sự điều động của Đội.

Một trong những thành viên tặng xe cần cẩu trị giá hơn 180 triệu đồng cho Đội PCCC tự quản là anh Nguyễn Phục Quốc (SN 1970, ngụ thị trấn Lạc Dương), Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Lạc Dương, Ủy viên BCH Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Lâm Đồng, tham gia Đội PCCC tự quản với tư cách Đội phó, cho biết: “Không chỉ riêng tôi mà tất cả anh em thành viên trong đội đều nhận thấy việc làm của Đội PCCC là rất ý nghĩa nên tham gia”.

Còn anh Phan Huy Mẫn (SN 1981, ngụ TP Đà Lạt), người tặng chiếc ô tô trị giá hơn 100 triệu đồng cho Đội PCCC tự quản, bộc bạch: “Đơn giản vì thấy mô hình có ích cho cộng đồng dân cư nên tự nguyện tham gia”. Trong khi đó, anh Đoàn Nhật Tiến (SN 1983), thành viên của Đội, tâm sự: Tất cả anh em ở đây thấy có ý nghĩa thì tham gia trên tinh thần tự nguyện, tự quản. Mỗi người một tay, người có nhiều góp nhiều, có ít góp ít để hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

Với sự gắn kết đó, từ khi thành lập đến nay, Đội PCCC tự quản đã chủ động, kịp thời tham gia dập được hơn 10 đám cháy lớn, nhỏ tại địa phương, đồng thời tổ chức CNCH trong mùa bão, lũ lụt trên địa bàn huyện cũng như các địa phương khác. Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, Đội PCCC tự quản cũng chủ động tham gia vào các hoạt động tuyên truyền người dân chấp hành các quy định của Nhà nước trong phòng chống dịch, cấp phát miễn phí hàng chục ngàn khẩu trang, phun thuốc khử trùng tại tuyến đường, trường học, khu vực công cộng; cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19…

Từ những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, Đội PCCC tự quản thị trấn Lạc Dương được người dân trong và ngoài địa phương tin yêu, ủng hộ. Được chính quyền các cấp ghi nhận, biểu dương khen thưởng, tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nổi bật, trong năm 2018, được Giám đốc CA tỉnh Lâm Đồng trao tặng Giấy khen vì có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2019, một số thành viên của Đội còn được Tỉnh ủy Lâm Đồng trao tặng Bằng khen vì có thành tích trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW; được UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018; Bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam và nhiều giấy khen của UBND huyện cùng các cấp, các ngành trong tỉnh.

Và đúng vào ngày “sinh nhật” Đội năm nay, Đội PCCC tự quản thị trấn Lạc Dương tiếp tục được Bộ CA vinh danh, trao tặng Bằng khen đơn vị điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (giai đoạn 2015 - 2020), góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội.

THỤY TRANG