Du lịch an toàn, rảnh tay với 15kg hành lý ký gửi miễn phí cùng Vietjet

(LĐ online) - Miễn phí 15kg hành lý ký gửi cho tất cả khách hàng trên toàn mạng bay khắp Việt Nam, Vietjet dành tặng khách hàng của mình chương trình ưu đãi đặc biệt nhất trong lịch sử.

Tất cả khách hàng mua vé và bay cùng hãng hàng không thế hệ mới trên hơn 50 đường bay phủ khắp Việt Nam trong thời gian từ 12/8 đến 24/10/2020 sẽ nhận được "món quà đặc biệt" là gói 15kg hành lý ký gửi cùng 7kg hành lý xách tay hoàn toàn miễn phí, trải nghiệm tàu bay mới, ghế da êm ái, tiếp viên thân thiện, 9 món ăn nóng tươi ngon cùng rất nhiều hoạt động đặc sắc trên độ cao 10.000 mét.

Chương trình là bước đột phá của Vietjet với mô hình hàng không thế hệ mới, mang tới trải nghiệm bay an toàn, tiết kiệm, thân thiện với môi trường và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đặt vé trên các kênh bán chính thức của Vietjet tại website www.vietjetair.com , trang Facebook chính thức tại địa chỉ https://www.facebook.com/vietjetvietnam/ , phòng vé và các đại lý chính thức.

Tiên phong thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19, Vietjet đặt an toàn của khách hàng là ưu tiên cao nhất, thực hiện các chuyến bay an toàn, trở lại với cuộc sống bình thường, khôi phục hoạt động kinh tế tại các địa phương mà hãng có đường bay tới.

Hãy bay là an toàn, bay là thích ngay cùng Vietjet bằng cách tuân thủ đầy đủ quy định khai báo y tế bắt buộc trên trang https://tokhaiyte.vn , lưu lại thông tin và xuất trình khi làm thủ tục hoặc khai báo bằng văn bản giấy tại sân bay, đeo khẩu trang trong suốt hành trình bay.

