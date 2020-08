Giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn sản xuất

Đến đầu tháng 10 tới đây, Tổ hợp bauxite nhôm Lâm Đồng chính thức ghi dấu cột mốc kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty (1/10/2010-1/10/2020). Là người có thời gian 8 năm gắn bó với hoạt động của dự án chiến lược Quốc gia này, ông Vũ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV như một “thuyền trưởng” đã chèo lái con thuyền vượt qua nhiều sóng gió ban đầu để đến hôm nay sẵn sàng vươn ra biển lớn.

Ông Vũ Minh Thành - Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV (ngồi giữa) họp bàn cùng các bộ phận về việc quy hoạch tổng thể mặt bằng Nhà máy alumin

Xác định tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh trật tự là vấn đề sống còn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, từ khi tiếp quản và đưa vào vận hành thương mại, Công ty Nhôm Lâm Đồng luôn đề cao, chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ông Vũ Minh Thành chia sẻ: “Đây là dự án có tầm quan trọng chiến lược Quốc gia, do đó, nếu làm không tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự sẽ phát sinh các vấn đề nổi cộm, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty cũng như toàn xã hội. Trong gần 10 năm qua, tập thể lãnh đạo của Công ty luôn chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự trong vùng dự án, nhờ đó tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, góp phần vào hiệu quả hoạt động chung của dự án”.

Công ty Nhôm Lâm Đồng quán triệt tinh thần xây dựng lực lượng bảo vệ theo hướng chính quy, thực thi nhiệm vụ bài bản, nghiêm túc, cương quyết; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định lực lượng bảo vệ là nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, đảm bảo tuân thủ tác phong công nghiệp, thái độ làm việc, gương mẫu tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự theo tiêu chí của Công ty là thượng tôn pháp luật.

Đặc biệt, Công ty luôn chú trọng xây dựng tốt mối quan hệ với địa phương, coi trọng việc xác lập các quy chế phối hợp với các lực lượng địa phương, ngoài việc ổn định về an ninh trật tự còn huấn luyện, đào tạo, hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ làm tốt mọi nhiệm vụ. Do đó, từ năm 2015 - 2020, tình hình an ninh trật tự tại dự án được đảm bảo, ổn định, góp phần cho hoạt động khai thác và chế biến, tiêu thụ alumin được thuận lợi và hoàn thành kế hoạch.

Sau gần 10 năm vận hành thương mại, Công ty Nhôm Lâm Đồng đã trở thành doanh nghiệp lớn nhất cả nước và dẫn đầu về ngành công nghiệp sản xuất alumin. Đến nay, Nhà máy alumin đã sản xuất vượt công suất thiết kế với giá sản phẩm giảm sâu hàng năm, tạo sức cạnh tranh trên thị trường, nếu những năm 2012 - 2013 chỉ sản xuất đạt 20 - 30% công suất thiết kế thì đến năm 2018 - 2019 sản xuất đã đạt 104-106% so với công suất thiết kế và năm 2020 dự kiến đạt 700.000 tấn, đạt gần 108% công suất thiết kế. Chất lượng sản phẩm alumin luôn duy trì đạt tốt hơn thiết kế, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và được thị trường thế giới ưa chuộng. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật giảm thấp hơn so với thiết kế và có nhiều chỉ tiêu đạt mức tiên tiến hàng đầu trên thế giới như tiêu hao than, xút, điện năng. Dự án đã có lãi sớm hơn 1 năm so với thiết kế và đang chuyển qua giai đoạn tăng tốc về sản lượng, chuẩn hóa và tối ưu dây chuyền sản xuất, xây dựng nhà máy công viên, mức thu nhập bình quân đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng.

Ông Vũ Minh Thành chia sẻ: Mục tiêu của Công ty trong những năm sau là trở thành doanh nghiệp sản xuất alumin dẫn đầu của Việt Nam, có thương hiệu, uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường alumin thế giới. Công ty sẽ phấn đấu hết mình để bảo vệ môi trường, bảo vệ con người một cách tốt nhất, đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của cộng đồng và xã hội.

ĐÔNG ANH