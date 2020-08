Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 17/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Đà Lạt đã tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở các trường học ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Đà Lạt

Đây là mức hỗ trợ căn cứ theo theo Quyết định số 76 ngày 1/6/2020 của LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng “Về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”.

Theo đó, LĐLĐ TP Đà Lạt đã trao hỗ trợ cho 483 đoàn viên, người lao động thuộc 5 trường mầm non và 7 doanh nghiệp, với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/người. Những trường hợp được trao hỗ trợ là các giáo viên, nhân viên, người lao động đang làm việc, lao động tại các trường mầm non tư thục, doanh nghiệp địa bàn TP Đà Lạt, có thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu theo quy định hiện hành là 1.490 ngàn đồng/tháng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Dự kiến, số tiền hỗ trợ này sẽ lần lượt được LĐLĐ TP Đà Lạt trao cho các đoàn viên, người lao động gặp khó khăn tại các đơn vị doanh nghiệp, từ nay cho đến ngày 19/8.

T.VŨ