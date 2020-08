Lâm Đồng gởi máu chi viện cho Viện Huyết học Truyền máu Trung ương

(LĐ online) - Ngày hội Hiến máu tình nguyện (HMTN) tại Lâm Hà đã thu nhận 653 đơn vị máu gởi cung cấp cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội) thông qua đường Hàng không, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu đang diễn ra ở tuyến Trung ương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Ngày hội HMTN huyện Lâm Hà cung cấp máu cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội)

Ngày hội HMTN huyện Lâm Hà do Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện Lâm Hà tổ chức vào ngày 28/8 đã huy động lực lượng HMTN tham gia đông hơn so với kế hoạch đề ra. Với hơn 1.100 người đến từ các cụm liên xã Tân Hà mong được chia sẻ giọt máu của mình để cấp cứu cho người bệnh trong bối cảnh ngành y tế khó khăn về máu, Ngày hội đã tiếp nhận được 653 đơn vị máu; trong đó, có 443 đơn vị máu lớn (350ml/1 đơn vị máu). Ban tổ chức đành phải xin lỗi hơn 300 người không lấy máu thêm được do lực lượng y bác sĩ không đáp ứng đủ và thời gian phải kịp chuyến bay chuyển máu về Hà Nội cung cấp cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội CTĐ Lâm Đồng cho biết: Hàng năm, Hội CTĐ trong tỉnh đã tổ chức nhiều đợt HMTN; trong đó, có những đợt tổ chức HMTN cung cấp cho Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy. Năm nay, với trách nhiệm của Hội, mặc dù trong thời điểm rất khó khăn về công tác tuyên truyền vận động HMTN, thuyết phục cán bộ, công chức, viên chức, các lực lượng vũ trang và người dân hiểu rõ sự cần thiết của việc HMTN trong tình hình dịch Covid-19, Hội CTĐ đã phối hợp rất tốt với ngành y tế để đảm bảo tất cả các quy trình an toàn cho người HMTN nên Ngày hội HTMN đã thành công tốt đẹp.

AN NHIÊN