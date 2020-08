Người chiến sỹ tận tâm với công việc

Gương mặt điềm đạm, dễ mến, nụ cười thân thiện, nói chuyện chân tình, đó là cảm nhận khi lần đầu tôi tiếp xúc, trò chuyện với Đại úy Đinh Chí Hướng - Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) ở xã, phường, thị trấn (Phòng PV 05 - Công an tỉnh Lâm Đồng)...

Đại úy Đinh Chí Hướng

Luôn ghi nhớ 6 điều Bác Hồ dạy chiến sỹ Công an Nhân dân (CAND) và lấy đó làm kim chỉ nam trong suốt 10 năm làm nhiệm vụ hướng dẫn công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở xã, phường, thị trấn, Đại úy Đinh Chí Hướng đã góp phần không nhỏ trong các phong trào bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Thời gian qua anh luôn làm tốt chức năng được giao, phục vụ lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đặc biệt là tham gia vào việc đẩy mạnh xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ; phong trào thi đua tại địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chia sẻ với chúng tôi về những khó khăn của một cán bộ làm công tác tuyên truyền xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ ở xã, phường, thị trấn trong tình hình mới, Đại úy Đinh Chí Hướng bộc bạch: “Muốn làm tốt thì buộc phải bám cơ sở, gắn bó với cơ sở. Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền, vận động không phải lúc nào cũng thuận lợi mà trong giai đoạn hiện nay, thậm chí công tác này còn gặp phải những khó khăn, thách thức lớn so với trước đây, bởi nhận thức của một bộ phận người dân vẫn còn những hạn chế nhất định”.

Cũng theo Đại úy Hướng, trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng di dân về làng cũ; người địa phương khác di cư vào Lâm Đồng lấn chiếm đất rừng. Vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều phức tạp. Ở một số địa phương, vẫn có những đối tượng nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ của kẻ xấu có những hoạt động trái phép chống đối gây mất an ninh chính trị, trật tự xã hội. Đã vậy, ngày nay công nghệ thông tin và mạng Internet phát triển, phủ sóng khắp nơi, bên cạnh những mặt tích cực cũng phát sinh nhiều vấn đề. Một số người dân lại chủ quan, chưa nhận thức đúng - đủ về công việc của những người làm công tác tuyên truyền. Nhiều người cho rằng, họ có thể biết và cập nhật được thông tin trên Internet nên không cần thiết phải tham dự các buổi tuyên truyền. Điều này khiến công tác vận động, tổ chức các buổi tuyên truyền của chúng tôi gặp không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, ở nhiều buổi tuyên truyền, những người tham dự chưa thật sự đa dạng về thành phần. Để công việc hiệu quả đòi hỏi cán bộ làm công tác tuyên truyền phải gắn bó và hiểu cơ sở nơi mình đến làm việc, phải vận dụng sáng tạo nhiều biện pháp, phương pháp phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi lĩnh vực, mỗi địa bàn cụ thể vào công việc thì mới có thể làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thực tế, công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào của lực lượng công an không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức về pháp luật, mà còn để cung cấp, cập nhật tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, những vấn đề liên quan rất mật thiết đến tình hình trật tự của người dân nên không phải truy cập Internet là hiểu được.

Nhận xét về Đại úy Đinh Chí Hướng, đồng chí Trưởng phòng PV05, Công an tỉnh, cho biết: Anh là người năng nổ, trong công tác luôn tích cực bám sát địa bàn xã, phường, thị trấn, nhằm nắm được mọi tình hình và kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Đối với việc triển khai, thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương”, anh cũng thường xuyên tham mưu, phục vụ lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt các nội dung của Quyết định cũng như các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo; tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành các kế hoạch văn bản, để kịp thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bằng sự tận tâm, trách nhiệm với công việc, anh luôn nhận được sự quý trọng và yêu mến của địa phương và Nhân dân. Đến nay, bản thân anh đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 1 bằng khen, Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều giấy khen; và hằng năm, luôn đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

NGUYỄN NGHĨA