"Phải luôn biết lắng nghe tiếng nói của người dân"

Mới trở về từ Hà Nội sau khi vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở”, Chủ tịch HĐND xã Lạc Xuân - Cao Thanh Hoàng chắc chắn với chúng tôi điều đó.

Anh Cao Thanh Hoàng chụp hình lưu niệm với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong lần ra Hà Nội nhận bằng khen

Trước khi chuyển công tác sang HĐND xã, liên tục 13 năm anh đảm nhiệm trọng trách là Trưởng Công an xã. Cần mẫn và trách nhiệm, suốt quãng thời gian ấy, anh như một chiếc cầu nối vững chắc giữa lực lượng công an với Nhân dân trong xã, được người dân tin tưởng, nhiệt thành giúp đỡ, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trồng rau thương phẩm nổi tiếng Lạc Xuân (huyện Đơn Dương).

“Được Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen là một vinh dự to lớn không dễ đạt được, nhưng sự bình yên của người dân trong xã luôn là điều đầu tiên anh nghĩ đến, bởi đó là trách nhiệm cũng như lời cảm ơn đối với mảnh đất đã nuôi dưỡng anh trưởng thành”, anh chia sẻ.

Chính vì những suy nghĩ đó, nên bản thân anh luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, xây dựng gia đình, thôn, xóm không có tội phạm, duy trì và phát triển xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu, văn minh ở địa phương.

Theo anh, việc biết lắng nghe dân nói, hiểu được tâm tư tình cảm của người dân chính là chìa khóa để giải quyết mọi khúc mắc, mâu thuẫn trong công việc cũng như trong cuộc sống thường nhật.

Cũng chính vì tạo được niềm tin từ quần chúng, nên trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã, cùng với các lực lượng chức năng cấp trên, Công an xã Lạc Xuân đã có những kế hoạch cụ thể để phối hợp làm tốt công tác điều tra, phá án. Đặc biệt, trong đó có cả những vụ án mạng, do các đối tượng từ địa phương khác đến gây án.

Lấy nhiệm vụ chung, lợi ích tập thể đặt lên hàng đầu, nên trong quá trình thực thi công vụ anh luôn nhận được sự tin tưởng của Đảng ủy, chính quyền xã cũng như đồng nghiệp và đông đảo người dân trong xã. Không ít những người lầm lỗi đã từng rượt đuổi đánh anh, sau khi cải tạo trở về, được anh khuyên nhủ, đã chí thú làm ăn, trở thành hình mẫu trong phát triển kinh tế.

Anh nói: “Dù ở vị trí nào, nhưng bản thân tôi luôn vận động Nhân dân quan tâm sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của cử tri phản ảnh những vấn đề về an sinh xã hội, tình hình ANTT trên địa bàn, qua đó giúp cho Lạc Xuân ngày càng có sự phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên”.

ĐĂNG LỘ