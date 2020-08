(LĐ online) - Theo Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, qua theo dõi trên không gian mạng đã phát hiện 4 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến Covid-19.

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 tại cuộc họp UBND tỉnh chiều 11/8

Trong số 4 trường hợp này, có 3 trường hợp ngoài tỉnh. Công an tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trao đổi với Công an các tỉnh, thành phố liên quan để xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định; riêng 1 trường hợp trong tỉnh, Công an đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để xử lý.

Cũng theo lãnh đạo Công an tỉnh, đến ngày 10/8, còn 640 người nước ngoài đang có mặt tại địa phương. Công an tỉnh chưa phát hiện trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Công an tỉnh cũng đã tiến hành rà soát tất cả cán bộ, chiến sĩ toàn ngành đã từng đi đến hoặc có liên quan đến các vùng hiện đang có dịch để tiến hành cách ly và tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe.

Ngành công an Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện vật chất tại các khu cách ly tập trung do công an quản lý, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận người được cách ly tập trung. Hiện, các cơ sở cách ly tập trung do Công an quản lý đã tiếp nhận 7 trường hợp.

AN NHIÊN