Ra quân tuyên truyền, vận động hơn 2.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

(LĐ online) - Sáng 22/8, Bảo hiểm Xã hội Lâm Đồng phối hợp với Bưu điện Lâm Đồng triển khai các đợt ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong 5 tháng cuối năm 2020.

Ra quân tuyên truyền về BHYT hộ gia đình và BHXH tự nguyện tại TP Đà Lạt

Hơn 120 người thuộc hai ngành BHXH và Bưu điện tỉnh đã ra quân, diễu hành trên các trục đường chính của TP Đà Lạt tuyên truyền vận động về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Đồng thời, tại các huyện, thành phố trong tỉnh cũng tổ chức đợt ra quân tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, hai ngành BHXH và Bưu điện tuyến tỉnh và tuyến huyện, thành phố sẽ phối hợp tổ chức hàng tháng 1 đợt (vào thứ bảy, tuần thứ ba hàng tháng) ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình góp phần đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2020.

Ông Trần Văn Sơn – Phó Giám đốc BHXH Lâm Đồng cho biết: “Đến hết ngày 31/7, tổng số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn thành phố Đà Lạt là 190.863 người, đạt tỷ lệ bao phủ là 83,23% so với dân số trên địa bàn thành phố, còn thiếu 6,77% so với chỉ tiêu được giao, tương đương với 15.524 người. Về BHXH tự nguyện thì Đà Lạt chỉ có 1.091 người tham gia, còn thiếu 1.589 người so với kế hoạch. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020, BHXH tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 17/8/2020 về tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong 5 tháng cuối năm 2020”.

Ngành Bưu điện tỉnh sát cánh cùng BHXH Lâm Đồng đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

Trong đợt ra quân tháng 8/2020, BHXH tỉnh Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh đề ra mục tiêu phát triển trên 1.000 người tham gia BHYT hộ gia đình, 1.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Vì vậy, hai ngành phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin đến với người dân về chính sách BHXH, BHYT để người dân hiểu, ủng hộ, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình” và đảm bảo nguồn lương hưu và BHYT khi về già.

Để đạt được kết quả đó, lãnh đạo BHXH Lâm Đồng đề nghị từng cán bộ, công chức, viên chức của BHXH tỉnh Lâm Đồng và Bưu điện tỉnh, cũng như từng thành viên tổ ra quân tích cực tuyên truyền với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

AN NHIÊN