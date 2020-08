Tặng nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh ở Bảo Lâm

(LĐ online) - Ngày 13/8, Hội Cựu Chiến binh huyện Bảo Lâm phối hợp với UBND xã Lộc An đã tổ chức bàn giao căn nhà nghĩa tình đồng đội giúp cựu chiến binh K’Nhã, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Lộc An có hoàn cảnh khó khăn tại thôn B’Dơr, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.

Bàn giao căn nhà giúp cựu chiến binh K’Nhã

Căn nhà có diện tích sử dụng 110 m2, với tổng kinh phí xây dựng 125 triệu đồng. Trong đó, 20 triệu đồng do Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ từ nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội, 30 triệu đồng do Công ty Cổ phần GAP Việt Nam hỗ trợ, hơn 10 triệu đồng và 30 ngày công do xã Lộc An đóng góp, hỗ trợ; số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

TRỊNH CHU