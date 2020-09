Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai giảng năm học 2020-2021

(LĐ online) - Sáng 5/9, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự khai giảng và chúc mừng năm học mới tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Năm học 2020 – 2021, toàn tỉnh có 649 trường từ mầm non đến THPT với hơn 320 ngàn học sinh. Trong đó, mầm non 232 trường với 69.884 trẻ; tiểu học 246 trường với 120.106 học sinh; THCS 157 trường với 89.201 học sinh; THPT 59 trường với 42.548 học sinh.

Hòa chung với không khí hân hoan của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường trong cả nước, gần 700 trường học từ mầm non đến THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 – 2021. Trước tình hình dịch Covid-19, các trường học đã tiến hành đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang cho học sinh ngay tại cổng trường.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chúc mừng thầy, trò Trường THPT Trần Phú (TP Đà Lạt) nhân dịp khai giảng năm học mới 2020 -2021.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Đồng chí cũng biểu dương và trao tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh vượt khó học giỏi tiêu biểu của trường.

Trường THPT Trần Phú là ngôi trường có truyền thống dạy tốt – học tốt hàng đầu của tỉnh. Những năm qua, trường đã có những bước phát triển mạnh mẽ, luôn thi đua dạy tốt, học tốt và đạt nhiều thành tích đáng tự hào tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp Quốc gia ở nhiều lĩnh vực. Trường luôn giữ vững các tiêu chuẩn của Trường đạt chuẩn Quốc gia. Nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Tập thể Lao động xuất sắc và là một trong những ngôi trường có chất lượng giáo dục chất lượng cao; môi trường học tập an toàn, thân thiện, hiệu quả, tạo được niềm tin đối với học sinh, phụ huynh. Đặc biệt, 4 năm liền, trường luôn nằm trong Top 100 trường có điểm trung bình thi đại học cao nhất trong toàn quốc.

Trong diễn văn khai giảng, bà Vũ Thị Quế - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong năm học mới này, thầy và trò nhà trường sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng giáo dục mũi nhọn. Chú trọng giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, kỹ năng sống cho học sinh, giúp học sinh biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông mới, phấn đấu giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia.

Kết quả năm học 2019 – 2020 vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Trường THCS Đạ Nhim đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả nổi bật như: tình hình an ninh chính trị trong nhà trường được ổn định; nền nếp, kỷ cương trường học được giữ vững; chất lượng giáo dục các môn văn hóa có sự nâng lên; tỷ lệ học sinh xếp hạnh kiểm khá và tốt 97%; tỷ lệ học sinh có học lực khá và giỏi 47,5%; có 3 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện; tỷ lệ lên lớp thẳng đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%; có 3 dự án dự thi và đạt giải Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện, 1 dự án dự thi và đạt giải cấp tỉnh… Ngoài ra, trường còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tạo nhiều sân chơi bổ ích lành mạnh cho học sinh vùng sâu, vùng DTTS.

Tại TP Bảo Lộc, đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng và lãnh đạo TP Bảo Lộc đã về dự lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 cùng tập thể thầy và trò Trường THPT Bảo Lộc.

Tại đây, đồng chí Trần Đức Quận đã trao lẵng hoa và học bổng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chúc mừng thầy và trò Trường THPT Bảo Lộc nhân dịp khai giảng năm học mới.

Năm học 2019 - 2020, với nhiều thử thách và khó khăn chung do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19, nhưng với tinh thần quyết tâm, sự nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ các giải pháp, Trường THPT Bảo Lộc đã đạt được những kết quả nổi bật đáng tự hào trong nhiệm vụ dạy và học. Qua đó, khẳng định là một trong những “cánh chim đầu đàn” của ngành Giáo dục TP Bảo Lộc nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Trường THPT Bảo Lộc đứng thứ 3 toàn tỉnh Lâm Đồng và đứng đầu trong khối các trường không chuyên của tỉnh Lâm Đồng về kết quả điểm xét tốt nghiệp và đại học, cao đẳng năm 2020. Trường xếp trong tốp 50 trường THPT không chuyên có điểm thi THPT cao nhất cả nước và được các trường đại học ưu tiên xét tuyển thẳng hs đạt học lực loại giỏi 3 năm liền. Trong năm học 2019 – 2020, học sinh nhà trường cũng đạt 71 giải học sinh giỏi và các cuộc thi khoa học – kỹ thuật các cấp; trong đó, có 42 giải cấp tỉnh và 29 giải khác trong các cuộc thi khác.

Trường THPT Bảo Lộc tiếp tục duy trì đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 3. Vào giữa tháng 7/2020, tập thể thầy và trò Trường THPT Bảo Lộc vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ trao tặng công nhận đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2018-2019. Năm học 2020 – 2021, Trường THPT Bảo Lộc có hơn 82 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.278 học sinh, với 33 lớp. Trong đó, có 440 học sinh khối 10.

Sau khi đánh trống khai trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã gửi lời chúc mừng năm học mới và căn dặn tập thể thầy và trò Trường THPT Bảo Lộc tiếp tục nỗ lực phấn đấu để gặp hái thêm nhiều thành tích trong giảng dạy và học tập nhằm tô đẹp thêm truyền thống của nhà trường. Đặc biệt, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường phải đặc biệt chú trọng các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống. Từ đó thực hiện tốt việc giảng dạy, học tập và chung tay đẩy lùi dịch Covid – 19 trong thời gian tới…

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận đã trao tặng 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Tại đây, Quỹ khuyến học Sao Mai cũng trao tặng 6 suất học bổng (trị giá 5 triệu đồng/suất) cho các em học sinh nghèo vượt khó của trường và trao tặng tủ sách trị giá 10 triệu đồng cho Thư viện nhà trường. Nhà trường trao tặng học bổng cho 7 học sinh lớp 10 có điểm đầu vào cao nhất (trị giá 500 ngàn đồng/suất).

Buổi khai giảng tại Trường THCS Lê Hồng Phong (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) diễn ra rộn ràng, tươi vui. Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Ngay đầu buổi lễ, hơn 400 học sinh khối lớp 6 lần lượt tiến vào sân trong tiếng vỗ tay chào đón của tất cả anh chị khối trên và thầy cô giáo. Được biết, năm học 2020-2021, Trường THCS Lê Hồng Phong đón 406 tân học sinh lớp 6 trên tổng số học sinh toàn trường năm nay là 1.707 học sinh với 38 lớp học.

Thầy Võ Văn Huy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2019-2020 trường có nhiều nét nổi trội so với năm học 2018-2019. Chất lượng giáo dục dần toàn diện, ổn định hơn. Tỷ lệ học sinh trên trung bình của trường là 98,6%. Chất lượng học sinh giỏi là 801 em, chiếm 49,1% và cao hơn năm học trước. Trong đó, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 100%.

Theo ghi nhận, lễ khai giảng tại Trường THCS Lê Hồng Phong diễn ra ngắn gọn. Nhà trường đã tổ chức phát khẩu trang, nước sát khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường làm lễ để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã đánh trống khai giảng năm học mới 2020-2021 và trao 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Trường THCS và THPT Đống Đa tham dự Lễ khai giảng gồm 800 em học sinh đại diện cho hơn 1.400 em, gồm học sinh khối lớp 6, học sinh khối 9, học sinh khối lớp 10 và đại diện các khối lớp còn lại. Thầy cô giáo, các em học sinh và đại biểu tham dự Lễ khai giảng đều thực hiện nghiêm túc các quy định y tế ở nơi công cộng.

Năm học 2020-2021, học sinh của Trường THCS và THPT Đống Đa tăng hơn 100 em so với năm học trước, được học tập trong khuôn viên trường mới với cơ sở vật chất và phòng học khang trang, sạch đẹp vừa được xây dựng lại. Trường đón học sinh mới đầu các cấp, gồm 5 lớp 10 (tăng 2 lớp) và 6 lớp 6 (tăng 1 lớp); mỗi lớp đầu cấp đều có một lớp tiếng Anh chương trình mới; nâng tổng số lớp toàn trường lên 34 (12 lớp khối THPT và 22 lớp khối THCS).

Năm học 2019-2020, Trường có 100% học sinh tốt nghiệp THCS và THPT, tỷ lệ học sinh khá giỏi và học sinh đoạt giải các kỳ thi học sinh giỏi các cấp tăng so với các năm học trước. Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và khó khăn về cơ sở vật chất, khiến nhà trường phải nỗ lực rất nhiều và đã đảm bảo ổn định tổ chức, thời gian giảng dạy, kịp thời tổ chức dạy và học trực tuyến; đồng thời, duy trì tốt các hoạt động thể chất, như học bơi, trải nghiệm, tham quan, giáo dục lịch sử, hướng nghiệp, dạy nghề… an toàn, bổ ích.

Đặc biệt, trong năm học 2019-2020, Trường THCS và THPT Đống Đa có 16 em học sinh giỏi cấp tỉnh, bao gồm: 1 học sinh đạt giải nhất môn Ngữ văn lớp 9, 3 học sinh đạt giải nhì (1 giải khối THCS và 2 giải khối THPT), còn lại là giải ba và giải khuyến khích.

Cô Hà Nguyễn Bảo Khuyên – Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Đống Đa, cho biết: Đây là năm học đầu tiên Trường THCS và THPT Đống Đa có hệ thống cơ sở vật chất phòng học, phòng chuyên môn đầy đủ trang thiết bị và hệ thống vệ sinh hoàn toàn mới, gồm 26 phòng học và đang sử dụng 17 phòng cho 2 cấp (các khối 9, 10, 11, 12 học buổi sáng; các khối 6, 7, 8 học buổi chiều).

Tại buổi Lễ khai giảng, thầy cô giáo và các em học sinh Trường THCS và THPT Đống Đa được nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng gởi ngành Giáo dục và Đào tạo để chúc mừng, động viên các thầy cô giáo và các em học sinh cả nước; được đón Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên đến dự, tặng hoa, đánh trống khai trường và trao học bổng của UBND tỉnh cho học sinh các khối lớp.

Lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 tại các trường học trên địa bàn huyện Cát Tiên đều được tổ chức ngắn gọn và trang nghiêm, không có phần hội như mọi năm để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

Trong năm học mới, toàn huyện Cát Tiên có 37 trường học; trong đó, có 33 trường học đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện chương trình phổ thông mới được áp dụng bắt đầu từ năm học 2020 – 2021 đối với học sinh lớp 1, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Cát Tiên đều thống nhất lựa chọn bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" để đưa vào giảng dạy vì đây là bộ sách được các trường đánh giá là phù hợp nhất với tình hình thực tế tại địa bàn huyện, đồng thời đã phối hợp với các trường mầm non để tổ chức các hội nghị tuyên truyền, giới thiệu về bộ sách giáo khoa mới của học sinh lớp 1 nhằm giúp cho phụ huynh kịp thời nắm bắt về chương trình giáo dục phổ thông mới.

Công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng mới đã được các trường trên địa bàn huyện Cát Tiên chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các em học sinh đều được đo thân nhiệt khi đến trường và áp dụng biện pháp đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh. Tại trường THPT Quang Trung, một trong 3 trường THPT trên địa bàn huyện Cát Tiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Võ Ngọc Hiệp đã đến dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò nhà trường.

Trong năm học này, huyện Đạ Tẻh có 38 trường học, cơ sở giáo dục; trong đó, bậc học mầm non có 14 trường; tiểu học có 13 trường; THCS có 7 trường; 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; 2 trường PTTH và Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Dân tộc nội trú 3 huyện phía nam. Toàn huyện có 35 trường công lập và 3 trường tư thục.

Cùng với hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước phấn khởi tham dự ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, gần 12 ngàn học sinh từ bậc học mầm non đến THPT và cơ sở dạy nghề trên địa bàn của huyện Đạ Tẻh đã nô nức tập trung về các điểm trường chính tham dự lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021.

Theo báo cáo của Trường THPT Bảo Lâm, Trường hiện có 1.474 học sinh, với qui mô 40 lớp. Trong năm học 2019 - 2020, Trường THPT Bảo Lâm đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, đó là nền nếp, trật tự, kỷ cương luôn ổn định và giữ vững. Các hoạt động giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định với nhiều học sinh đạt giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh (đúng thứ 8 trong toàn tỉnh), Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh (đúng thứ 2 toàn đoàn, với 33 huy chương các loại), Hội thao Quốc phòng - An ninh cấp tỉnh (đứng thứ 3 toàn tỉnh). Chất lượng giáo dục đại trà có nhiều chuyển biến tích cực với tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%. Trong đó, điểm thi tốt nghiệp đúng vị trí 12/64 trường trong tỉnh, nhiều học sinh có điểm xét tuyển đại học cao…

Trong năm học mới 2020 – 2021, Trường THCS Tân Châu đón nhận 180 học sinh khối lớp 6 nâng tổng số học sinh ở các khối học của nhà trường lên 621 em, tăng so với năm học trước. Năm học 2019 – 2020 là năm thứ hai triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX…, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường nỗ lực cố gắng, đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Kết quả, Trường THCS Tân Châu đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cấp tỉnh, công đoàn vững mạnh xuất sắc, Chi bộ Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhà trường đã duy trì sĩ số học sinh đạt 98,8%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 100%. Toàn trường có 10 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, 1 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; trường đạt 2 giải ba, 1 giải khuyến khích cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp huyện…

Cùng với cả nước, Trường THCS-THPT Võ Nguyên Giáp (huyện Đam Rông) long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021. Về tham dự có Đại tá Lê Vinh Quy – Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Sở giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Đam Rông cùng tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 680 em học sinh.

Đại tá Lê Vinh Quy đánh hồi trống khai giảng năm học 2020 – 2021

Trường THCS-THPT Võ Nguyên Giáp mới được thành lập từ tháng 7/2020, trên cơ sở trường THCS Võ Nguyên Giáp. Năm học 2019 – 2020, thầy và trò Trường Võ Nguyên Giáp đã vượt qua nhiều khó khăn để đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm.

Với một sự khởi đầu mới, Trường Võ Nguyên Giáp quyết tâm thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học như: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện, thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục, chú trọng giáo dục đạo đức, pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho các em học sinh; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với phương pháp dạy và học; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục giỏi về chuyên môn, có bản lĩnh đổi mới trong công tác quản lý; tăng cường kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác trong nhà trường, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện nhà trường, qua đó rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao năng lực dạy và học cho giáo viên và học sinh.

Đại tá Lê Vinh Quy đã gửi đến tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS-THPT Võ Nguyên Giáp lời chúc mừng nông nhiệt nhân lần khai trường đầu tiên. Đồng chí cũng thông tin về tình hình an ninh trật tự liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo những tháng đầu năm 2020 để thầy, cô giáo và học sinh nắm, chủ động phối hợp cùng nhà trường và lực lượng công an trong công tác quản lý cán bộ, giáo viên và giáo dục học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và xây dựng xã hội văn minh. Đại tá Lê Vinh Quy đề nghị nhà trường, các bậc phụ huynh cần phối hợp chặt chẽ với công an huyện Đam Rông đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho các em học sinh về thủ đoạn hoạt động của các đối tượng xấu trên mạng internet, tăng cường theo dõi, quản lý, giáo dục con em mình trọng sử dụng internet, mạng xã hội để phòng ngừa việc bị lôi kéo, xúi giục, kích động tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Nhân dịp này, Đại tá Lê Vinh Quy cũng trao 10 suất học bổng của UBND tỉnh và 10 suất học bổng của Công an tỉnh Lâm Đồng cho học sinh nghèo hiếu học.

Đại tá Lê Vinh Quy tặng hoa chúc mừng Trường THCS-THPT Võ Nguyên Giáp Đại tá Lê Vinh Quy trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học

Tại huyện Lâm Hà, đồng chí Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và lãnh đạo huyện Lâm Hà đã tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Tân Hà. Đồng chí Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Tân Hà Trong diễn văn khai giảng năm học mới, thấy Bùi Duy Hiếu – Hiệu trưởng Trường THPT Tân Hà cho biết, năm học 2020 – 2021, nhà trường có tổng số 925 học sinh; trong đó, có 380 học sinh lớp 10 mới trúng tuyển vào trường. Đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường hiện nay là 62 người. Trong năm học 2019 – 2020, Trường THPT Tân Hà đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đây là năm học tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, các hoạt động giáo dục trong nhà trường có sự chuyển biến tích cực; nền nếp, kỷ cương trường học được giữ vững; chất lượng giáo dục toàn diện ổn định, chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên. Trong năm học vừa qua, Trường THPT Tân Hà có 13 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa; 2 học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; 5 học sinh đạt huy chương trong Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Năm học 2019 - 2020 tỉ lệ học sinh lớp 12 Trường THPT Tân Hà đậu tốt nghiệp đạt 100%, với kết quả thi đứng thứ 15 của tỉnh. Hiện nay, Trường THPT Tân Hà có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và 18% vượt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ… Năm học 2020 – 2021, Trường THPT Tân Hà đặt mục tiêu phấn đấu, tiếp tục thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu của ngành giáo dục đề ra; đồng thời, tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT Tân Hà, đồng chí Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cũng đã thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh trống khai giảng, tặng hoa chúc mừng năm học mới và trao 10 suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh có thành tích xuất sắc của Nhà trường. Đồng chí Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa chúc chúc mừng thầy và trò Trường THPT Tân Hà Trao học bổng cho các em học sinh Trường THPT Tân Hà Các em học sinh tham dự lễ khai giảng năm học mới Tại huyện Đơn Dương, cùng chung niềm vui với thầy và trò Trường THPT Hùng Vương trong lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021, đồng chí Trần Đình Văn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã tặng lẵng hoa chúc mừng và đánh hồi trống khai trường. Đồng chí Trần Đình Văn trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho tập thể thầy cô giáo nhà trường Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Ngô Thành Được – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trong năm học 2019 - 2020, cùng với sự nỗ lực của cán bộ - giáo viên – công nhân và toàn thể học sinh, Trường THPT Hùng Vương đã vượt qua khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 41,53% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi; 100% học sinh khối 12 đậu tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, trường có 2 đề tài đạt giải tư Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh; đạt 11 giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Năm học 2020 - 2021, Trường THPT Đơn Dương đón 340 học sinh mới. Nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đẩy mạnh phân luồng và hướng nghiệp; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo; Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo. Tại buổi lễ, đồng chí Trần Đình Văn - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã đại diện cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao 10 suất học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi. Hội Khuyến học thị trấn D’Ran trao 4 suất học bổng chohọc sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Trần Đình Văn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hùng Vương Đồng chí Trần Đình Văn trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại lễ khai giảng Hội Khuyến học thị trấn D’Ran trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn