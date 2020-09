Cát Tiên: Chủ động nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia

Ngành Giáo dục Cát Tiên xác định, mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia chính là tạo cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị đầy đủ, hiện đại, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Nhiều hoạt động cho trẻ vui chơi và trải nghiệm ở không gian mở tại trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 đầu tiên của Cát Tiên

Toàn huyện Cát Tiên hiện có 37 đơn vị trường học với quy mô trên 9.000 học sinh. Trong năm học 2019-2020, Cát Tiên thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia, duy trì chuẩn mức độ 1 đối với 4 trường và có 2 trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 33/37 trường, tỷ lệ 89,18%, cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh 8,61%. Trong đó, trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo 31/34 trường, tỉ lệ 91,17%. So với năm 2016, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia tăng 19 trường (tăng 51,35%).

Ông Nguyễn Ngọc Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên cho biết, để có được thành tích này, trong những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lồng ghép các nguồn vốn, chỉ đạo đầu tư hạ tầng cơ sở, song song việc nâng cao chất lượng dạy và học, lập kế hoạch bồi dưỡng hằng năm. Cán bộ, giáo viên ở cơ sở đã nỗ lực tham gia đào tạo, tuyên truyền, vận động các em học sinh ra lớp, không để xảy ra trường hợp bỏ học, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Trường Mầm non Phù Mỹ là đơn vị đầu tiên được đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đây là thành quả xứng đáng ghi dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển của tập thể cán bộ, giáo viên, của phụ huynh và học sinh qua nhiều thế hệ. Trước đó, tháng 8/2010, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, qua các năm tiếp tục duy trì, trường được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 1. Mầm non Phù Mỹ là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường hằng năm được nâng lên rõ rệt.

Nhờ đó mà tỉ lệ chuyên cần với các lớp mẫu giáo đều đạt khá cao, 95% đối với trẻ 5 tuổi, 90% với trẻ 3, 4 tuổi. Nhiều năm liền tỉ lệ học sinh 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%. Bên cạnh đó, nhà trường xây dựng được môi trường trong và ngoài lớp học đa dạng, phong phú về đồ chơi, đồ dùng… Môi trường được xây dựng theo hướng mở phù hợp với nhu cầu và khả năng của trẻ, nhằm kích thích sự hứng thú của trẻ vui chơi và trải nghiệm. Từ năm học 2018 - 2019, nhà trường làm tốt việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh thông qua hình ảnh, đồ dùng trực quan giúp trẻ nhanh nhẹn và phát triển tốt hơn về ngôn ngữ…

Cát Tiên là địa phương còn nhiều khó khăn, vì thế mục tiêu thoát nghèo thông qua học tập dần trở thành phong trào, truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình. Theo ông Phan Văn Hưng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, đối với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, mục tiêu cuối cùng vẫn là tạo môi trường để các em được học hành tốt hơn. Vì khi cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại thì tạo niềm vui, động lực thu hút học sinh tới trường.

Trong những năm qua, chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện tiếp tục được nâng lên theo hướng toàn diện, đảm bảo thực chất. Điển hình như năm học 2019 - 2020, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%; tỷ lệ học sinh có học lực giỏi 19,09%, tăng 0,05% so với năm học 2018 - 2019, tỷ lệ học sinh khá 42,11%. Công tác đào tạo mũi nhọn tiếp tục được quan tâm đầu tư, số lượng giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh tăng so với năm học trước, chất lượng giải được nâng lên và khá đồng đều ở các môn học, có 1 giải nhất môn Lịch sử. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 99,46%, tăng 3,98% so với năm học trước.

Bên cạnh đó, ngành đã chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm học 2020 -2021, cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức và tổ chức tập huấn tại huyện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được quan tâm đầu tư theo hướng đạt chuẩn và đáp ứng tốt yêu cầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Ông Phan Văn Hưng cho biết thêm, trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu, đề xuất các cấp có thẩm quyền bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó chú trọng các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với phát triển giáo dục, đào tạo; huy động sự tham gia của người dân vào quá trình giám sát, quản lý, thực thi các hoạt động; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất gắn với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

HỒNG THẮM