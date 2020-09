Cát Tiên: Tăng cường tuyên truyền và xử lý học sinh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông

(LĐ online) - Thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, hôm nay (16/9), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Cát Tiên đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, phát tờ rơi tuyên truyền về Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ cho học sinh trên địa bàn.

Lực lượng CSGT huyện Cát Tiên tuần tra, tuyên truyền, xử lý học sinh vi phạm Luật giao thông sáng ngày 16/9/2020

Qua kiểm tra cho thấy, nhiều học sinh đi xe gắn máy, xe đạp điện vẫn còn vi phạm các lỗi phổ biến là không đội mũ bảo hiểm, chạy xe gắn máy vượt quá 50cc, xe độ thêm đèn, xe không có gương chiếu hậu hoặc có gương chiếu hậu nhưng không đúng với thiết kế của xe...

Đối với các trường hợp vi phạm lần đầu đã được các lực lượng nhắc nhở, cho tự tháo gỡ, lắp lại gương, đèn theo đúng thiết kế xe, cho cam kết, đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền về Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Công an huyện Cát Tiên cho biết, tới đây, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác tăng cường tuyên truyền, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm quy định về đảm bảo trật tự an toàn khi tham gia giao thông. Các trường hợp tái phạm sẽ bị xử phạt nghiêm và gửi thông báo về nhà trường để phối hợp giáo dục, xử lý theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 60 Luật giao thông đường bộ 2008 có quy định:

a) Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3.

- Về xử phạt đối với người từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi lái xe máy được quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

"Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô."

Ngoài người lái xe bị cảnh cáo, người giao xe cũng bị phạt theo điểm đ khoản 5 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, cụ thể:

"5. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

đ) Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có Giấy phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng)."

NGUYÊN THI – LÊ TIẾN