DỰ ÁN QUỸ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020

Thành phần độc tính của khói thuốc với rất nhiều chất độc bao gồm: chất nhựa hắc ín (Tar), 7.000 chất độc hóa học, 69 chất gây ung thư, chất gây nghiện chính là nicotin. Thuốc lá gây ra 10 tác hại đối với khả năng sinh sản của cả nam và nữ.

Thuốc lá ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản của nữ giới: Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng phụ nữ hút thuốc trên 15 điếu một ngày sẽ khó thụ thai và suy yếu khả năng duy trì thai nhi. Người hút thuốc có nguy cơ sẩy thai tự phát cao hơn từ 1,5 tới 3,2 lần so với người không hút thuốc. Hút thuốc có thể làm thay đổi nồng độ hormone estrogen là hormone kích thích nang trứng phát triển, gây tổn thương noãn bào, thậm chí phá hủy noãn bào, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản. Cơ thể nữ giới nghiện thuốc sẽ bị thay đổi về nồng độ của một số hormone, bao gồm estrogen. Vì vậy sự rụng trứng ở những người này có thể không xảy ra bình thường, gây khó thụ thai hoặc ảnh hưởng xấu đến thai. Đối với những phụ nữ hút thuốc còn bị rối loạn chức năng của vòi trứng. Nguy cơ mang thai dị dạng ở người hút thuốc cao hơn 2,2 tới 4 lần người không hút thuốc...

Đặc biệt, đối với nữ giới, hút thuốc hay hút thuốc thụ động cũng có thể dẫn đến nhiều căn bệnh phụ khoa như: rối loạn kinh nguyệt, rối loạn chức năng của ống dẫn trứng, ung thư tử cung, ung thư vú… Nguy hiểm hơn, thuốc lá còn gây ảnh hưởng xấu tới khả năng mang thai, khiến thai nhi bị dị dạng, ảnh hưởng đến sự phát triển của buồng trứng bé gái, thậm chí còn gây vô sinh. Tỷ lệ sinh đẻ ở phụ nữ hút thuốc thấp hơn khoảng 30% so với phụ nữ không hút thuốc. Ở những phụ nữ hút thuốc làm hạn chế hiệu quả điều trị vô sinh, gây mãn kinh sớm, đẻ non. Ngoài ra, hút thuốc lá còn làm tăng nguy cơ thai chết lưu và làm giảm cân nặng của trẻ sơ sinh từ 200-400 g so với trẻ đẻ ra ở người không hút thuốc lá.

Thuốc lá và rối loạn sinh sản ở nam giới: Hút thuốc lá tác động tới chất lượng tinh trùng của nam giới. Tinh trùng của nam giới được sản sinh liên tục, nhưng chúng cần mất ba tháng để trưởng thành. Trong quá trình này, nếu người đàn ông hút thuốc thì chất lượng và hình dạng tinh trùng sẽ bị thay đổi, khả năng sản xuất tinh trùng cũng bị giảm xuống. Như vậy, với những người đàn ông hút thuốc thì sức khỏe của tinh trùng sẽ rất yếu, đồng thời sản sinh ra những hormon bất thường có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng số lượng tinh trùng giảm 23% ở nam giới hút thuốc, nồng độ hormon testosterone cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng giảm thấp hơn. Hút thuốc cũng gây nên viêm hệ thống sinh dục làm tinh trùng khó xâm nhập vào trứng. Một số nghiên cứu đã tìm thấy trong tinh dịch có thành phần thuốc lá kìm hãm sự hoạt động của hệ thống enzym cholin acetyltransferase, mà enzym này lại cần thiết cho sự hoạt động của tinh trùng. Khả năng di chuyển của tinh trùng tức là khả năng bơi của chúng bị giảm đến 13% ở nam giới hút thuốc, hoặc bơi không đúng cách hoặc gặp khó khăn khi tiếp cận trứng và thụ tinh. Ngoài ra, có một số trường hợp khác được ghi nhận từ những ảnh hưởng của thuốc lá đến sức khỏe sinh sản của nam giới như các vấn đề về nội tiết hoặc rối loạn cương dương. Những người hút thuốc có nguy cơ bị liệt dương cao gấp 2 lần, do gây xơ vữa động mạch ở dương vật làm giảm tưới máu (liệt dương do mạch máu). Đặc biệt, với những trường hợp nghiện thuốc lá nặng tại thời điểm thụ thai (hút hơn 20 điếu một ngày) thì nguy cơ mắc bệnh bạch cầu ở trẻ em cũng tăng lên.

TS NGUYỄN VĂN LUYỆN (Phó Giám đốc CDC Lâm Đồng)