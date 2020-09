Gia tăng nhanh các ca bệnh tay chân miệng

(LĐ online) - Ngày 24/9, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng, trong tháng 9, bệnh tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh với 130 ca mắc mới xuất hiện tại hầu hết 12 huyện, thành phố trong tỉnh.

BSCKII Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng giám sát ca bệnh tay chân miệng đang được y tế hướng dẫn điều trị tại nhà ở Cát Tiên

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 265 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận; trong đó, Lâm Hà 53 ca, Đà Lạt 46 ca, Cát Tiên 30 ca, Đức Trọng 28 ca, Bảo Lâm 20 ca, Đơn Dương 18 ca, Bảo Lộc 16 ca, Đạ Tẻh 14 ca, Di Linh 13 ca, Lạc Dương 10 ca, Đạ Huoai 4 ca, Đam Rông 4 ca.

Ngành y tế Lâm Đồng đã ghi nhận 2 chùm ca bệnh tay chân miệng xảy ra tại trường mầm non của 2 địa bàn Cát Tiên và Đà Lạt. Lực lượng y tế các địa phương trong tỉnh đã triển khai các hoạt động can thiệp kịp thời như: Cho học sinh 2 lớp của 2 trường mầm non có chùm ca bệnh tay chân miệng nghỉ học 14 ngày theo hướng dẫn về giám sát phòng chống dịch bệnh tay chân miệng của Bộ Y tế; phun hóa chất khử khuẩn trường, lớp, vệ sinh dụng cụ học tập, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học; khám sàng lọc bệnh tay chân miệng cho nhóm trẻ nguy cơ; theo dõi cách ly, điều trị kịp thời các ca bệnh không để tử vong…

BSCKII Nguyễn Quốc Minh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Lâm Đồng cho biết: Để chủ động trong công tác phòng chống bệnh tay chân miệng, các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bệnh tay chân miệng để người dân biết cách phòng bệnh.

Bệnh tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở trẻ em. Bệnh lây do tiếp xúc với các chất tiết dịch mũi họng, nước bọt, chất dịch từ các bọng nước hoặc phân của người bệnh và dễ phát triển thành dịch. Bệnh do vi rút gây ra, hiện chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ em, nhất là trẻ dưới 3 tuổi. Những biểu hiện chính của bệnh tay chân miệng: Bệnh biểu hiện ban đầu bằng sốt nhẹ, chán ăn, mệt mỏi, đau họng, nổi phỏng (bóng) nước. Phỏng (bóng) nước trong miệng thường thấy ở lợi, lưỡi và mặt trong của má. Ban đầu là những chấm đỏ xuất hiện 1 -2 ngày sau khi sốt, tiến triển thành phỏng (bóng) nước vỡ ra thành vết loét. Phỏng (bóng) nước cũng xuất hiện ở da, thường thấy ở lòng bàn tay, lòng bàn chân...

Bệnh tay chân miệng lây trực tiếp từ người sang người: Qua trực tiếp với phân, dịch tiết mũi họng, phỏng (bóng nước bị vỡ). Qua tiếp xúc giữa trẻ em với nhau hoặc tiếp xúc với đồ chơi, bàn ghế, sàn nhà ... bị nhiễm vi rút. Qua đường tiêu hóa do ăn uống phải thực phẩm chứa vi rút.

Cách phòng bệnh: Hiện nay, chưa có vắc xin phòng bệnh tay chân miệng mọi người cần thực hiện tốt các biện pháp sau: Rửa tay cho trẻ nhiều lần trong ngày bằng xà phòng và nước sạch nhất là trước khi ăn và sau khi vệ sinh. Người chăm sóc trẻ cũng cần rửa tay nhiều lần nhất là khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi vệ sinh cho trẻ. Không cho trẻ mút tay hoặc đưa đồ chơi lên miệng. Cho trẻ ăn chín uống chín, dùng riêng thìa, bát. Thu gom, xử lý phân và chất thải của trẻ. Thường xuyên vệ sinh sàn nhà, đồ chơi, vận dụng của trẻ bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn.

Nên làm gì khi trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng: Khi thấy trẻ sốt và xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc niêm mạc miệng, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế. Khi trẻ bị bệnh phải cho trẻ nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác. Không làm vỡ các nốt phỏng để tránh nhiễm trùng và lây lan bệnh. Hạn chế vận động, tăng cường dinh dưỡng, cho trẻ ăn thức ăn mềm như cháo, súp.

