Mở 13 lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng công an xã bán chuyên trách

(LĐ online) - Sáng 14/9, Công an tỉnh Lâm Đồng mở lớp đầu tiên trong kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng công an xã bán chuyên trách năm 2020. Lớp đầu tiên được mở tại Cát Tiên với 56 đồng chí công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tham gia.

Mục đích nhằm tiếp tục góp phần nâng cao năng lực trình độ nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng công an xã, nhất là các đồng chí bán chuyên trách nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng thời, giúp cho đội ngũ công an xã bán chuyên trách nâng cao bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác nắm tình hình, tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ở cơ sở, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng bản lĩnh, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, củng cố lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ tập huấn cho 1.641 đồng chí công an xã bán chuyên trách trên địa bàn toàn tỉnh với 13 lớp. Nội dung tập huấn cho học viên nắm vững 4 chuyên đề gồm: Chuyên đề 1 về công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và kỹ năng tiếp xúc với Nhân dân; phương pháp giải quyết các vụ việc phạm pháp xảy ra tại địa bàn xã. Chuyên đề 2 về công tác tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; công tác bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, người đang bị truy nã, người đầu thú tự thú; công tác lập biên bản, lấy lời khai ban đầu; bảo vệ hiện trường, thu giữ, tạm giữ, bảo quản vật chứng, đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Chuyên đề 3 về kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh phòng chống ma túy. Chuyên đề 4 về công tác tham mưu, phối hợp nắm hộ dân, nắm người (nhân khẩu) tại địa bàn cơ sở; phục vụ thu thập dữ liệu Quốc gia về dân cư. Chuyên đề 5 về công tác đảm bảo an ninh, dân tộc, tôn giáo, phòng chống phản động, khủng bố và các vấn đề xã hội khác ở địa bàn cơ sở; kinh nghiệm đấu tranh với các cuộc biểu tình, gây rối mất an ninh trật tự.

AN NHIÊN