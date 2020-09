Trang bị kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho học sinh

(LĐ online) - Ngày 5/9, Đoàn Công an huyện Di Linh phối hợp với Huyện Đoàn, Đoàn Trường THPT Trường Chinh nhân ngày khai giảng năm học 2020-2021 đã kết hợp tổ chức buổi ngoại khoá “Phòng chống bạo lực học đường - Tuyên truyền an toàn giao thông - An ninh trật tự và Phòng cháy chữa cháy”.

Hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy

Tại buổi tuyên truyền, giáo viên và hơn 600 học sinh Trường THPT Trường Chinh (xã Hòa Ninh, huyện Di Linh) đã được cán bộ Công an huyện truyền đạt những kiến thức cơ bản về các quy định của Luật Giao thông đường bộ; quy định về độ tuổi, về xử phạt hành chính khi vi phạm trật tự an toàn giao thông khi lưu thông bằng xe máy điện, xe đạp điện, xe gắn máy; đồng thời, tuyên truyền phổ biến về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống bao lực học đường, các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy….

Theo Đoàn Công an huyện Di Linh, thông qua buổi ngoại khoá tuyên truyền đã giúp các em học sinh nắm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, kỹ năng và thay đổi hành vi theo hướng tích cực góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường trong năm học 2020-2021.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Công an huyện, các thầy cô giáo và đại diện học sinh các lớp đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông và phòng chống bạo lực học đường.

THÂN HIỀN