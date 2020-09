Trao nhà tình thương và tặng quà Trung thu cho học sinh tại Cát Tiên

(LĐ online) - Ngày 25/9, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cát Tiên và các nhà tài trợ tổ chức trao nhà tình thương và tặng quà Trung thu cho học sinh Cát Tiên.

Trao nhà tình thương cho gia đình chị Mai Thị Ái Liên

Theo đó, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh đã trao căn nhà tình thương cho gia đình chị Mai Thị Ái Liên (thôn Tân Xuân, xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên). Căn nhà được xây dựng gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 1 phòng bếp với diện tích sử dụng là 64 m2. Tổng kinh phí là hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh vận động các nhà tài trợ hỗ trợ 70 triệu đồng, còn lại là sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể và của gia đình, bạn bè, người thân về tiền, ngày công lao động.

Gia đình chị Mai Thị Ái Liên có hoàn cảnh khó khăn. Chồng mất sớm, một mình chị phải lao động để kiếm tiền nuôi 3 con nhỏ; trong đóc có một cháu bị bệnh tim bẩm sinh. Vì vậy, ngôi nhà thực sự là món quà quý để gia đình chị Liên vượt quá khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Trao quà trung thu cho học sinh Cát Tiên

Trong niềm vui có ngôi nhà mới, gia đình chị Mai Thị Ái Liên cũng nhận được các phần quà từ các nhà tài trợ, gồm 1 chiếc ti vi, 1 xe đạp và rất nhiều nhu yếu phẩm.

Cũng trong dịp này, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Cát Tiên và các nhà tài trợ tổ chức trao hơn 700 suất quà Trung thu, gần 400 bộ quần áo và vở, bút cho học sinh mầm non và tiểu học của các trường thuộc xã Gia Viễn và xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên. Đồng thời, tặng quà cho 4 gia đình hộ nghèo thuộc xã Gia Viễn.

MAI LAN