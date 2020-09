Trường Mầm non đầu tiên của huyện Đạ Huoai vinh dự đón nhận Bằng đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

(LĐ online) - Hòa trong không khí tưng bừng của Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, Trường Mầm non Hoa Mai (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 – 2021 và đón nhận Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Trường Mầm non Hoa Mai (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) đón Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

Trải qua 26 năm xây dựng và phát triển đến nay, Trường Mầm non Hoa Mai đã có cơ sở vật chất khang trang, được xây dựng kiên cố nhằm đảm bảo công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Năm học 2020 - 2021, Trường có 8 lớp học (4 lớp lá, 2 lớp chồi và 2 lớp mầm), với 250 học sinh. Các lớp học được đầu tư xây dựng khang trang, thoáng mát, đầy đủ thiết bị dạy học phù hợp với lứa tuổi mầm non. Trong những năm qua, Nhà trường đã từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ với nhiều kết quả, như: Tỉ lệ huy động trẻ ra lớp trong độ tuổi mẫu giáo đạt hơn 80%, trẻ 5 tuổi đạt 100%, 100% các lớp được ăn bán trú tại trường; 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng, tỉ lệ chuyên cần đạt trên 97%, trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt 100%...

Hiện, trường có 21/21 cán bộ, giáo viên và nhân viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn và chuyên môn nghiệp vụ. Năm học vừa qua, Nhà trường có trên 97% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong những năm qua, Nhà trường luôn quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm theo hướng mở tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, khám phá phù hợp lứa tuổi. Xây dựng tốt môi trường giáo dục “xanh, sạch, đẹp, an toàn” được các cấp đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Với những kết quả đó, là cơ sở để Trường Mầm non Hoa Mai (thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai) vinh dự được công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2019 – 2025. Vinh dự hơn, đây là Trường Mầm non đầu tiên của huyện Đạ Huoai đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai trao Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia cho Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (thị trấn Đạ M’ri)

Cũng trong sáng 5/9, tập thể thầy và trò Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) cũng đã long tổ chức lễ khai năm học mới 2020 – 2021 và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Quý Mỵ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đạ Huoai về dự và trao Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.

Hiện nay, toàn huyện Đạ Huoai có 26/30 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (chiến 83,33%). Theo đó, ngành Giáo dục địa phương phấn đấu hết năm 2020 sẽ đạt 87% trường học đạt chuẩn Quốc gia.

