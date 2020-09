Vietjet lên kế hoạch mở lại đường bay quốc tế

(LĐ online) - Hãng hàng không Vietjet khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) để đáp ứng nhu cầu học tập, lao động và đi lại an toàn của hành khách.

Trong bối cảnh dịch bệnh trong nước và tại một số quốc gia đang được kiểm soát tốt, bầu trời giữa Việt Nam và các nước được kết nối trở lại. Vietjet khẩn trương mở lại mạng bay quốc tế đến Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) từ ngày 29/09 với tần suất cụ thể như sau:

- TP Hồ Chí Minh – Tokyo (Narita, Nhật Bản): 01 chuyến vào thứ Ba hàng tuần

- TP Hồ Chí Minh – Seoul (Incheon, Hàn Quốc): 01 chuyến vào thứ Tư hàng tuần

- Hà Nội – Đài Bắc (Đào Viên, Đài Loan): 01 chuyến vào thứ Năm hàng tuần

Hành khách khi thực hiện xuất cảnh tại Việt Nam cần có giấy chứng nhận âm tính với Covid-19 được cấp trong vòng 3 ngày trước khi thực hiện chuyến bay cũng như tuân thủ yêu cầu về kiểm dịch y tế bắt buộc của nước sở tại.

Lịch bay cụ thể sẽ được hãng thường xuyên cập nhật tới khách hàng qua các kênh thông tin chính thức của hãng tại website www.vietjetair.com , ứng dụng điện thoại Vietjet Air, trang Facebook chính thức tại địa chỉ https://www.facebook.com/vietjetvietnam /, phòng vé và các đại lý chính thức của hãng.

Bên cạnh đó, Vietjet vẫn tiếp tục thực hiện các chuyến bay giải cứu đưa đồng bào trên khắp thế giới trở về nước cũng như chuyên chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh, Vietjet đã tăng cường các công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh, kiểm soát nghiêm ngặt các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước và sau mỗi chuyến bay, các quy định y tế bắt buộc... Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.