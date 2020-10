Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, chuyên viên

(LĐ online) - Sáng 27/10, Ban CHQS thành phố Đà Lạt phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 117 cán bộ, chuyên viên thuộc các phòng ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể của thành phố.

Các học viên tham dự đã được bồi dưỡng 7 chuyên đề với các nội dung chủ yếu là: Nghiên cứu, học tập về quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước, nắm vững nguyên tắc cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng an ninh, phòng chống chiến lược “diễn biến hào bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; những quan điểm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, là sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tron công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; cung cấp những kiến thức cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định.

NGUYỆT THU