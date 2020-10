Công an tỉnh: Khen và thưởng chiến sĩ đạt điểm thủ khoa khối C03

(LĐ online) - Ngày 6/10, Công an tỉnh đã tổ chức trao quyết định tặng giấy khen và tiền thưởng cho Trung sĩ Phan Văn Bá, Chiến sỹ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2018 hiện đang công tác tại Phòng PK02. Tại buổi lễ Thượng tá Trương Minh Đương, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và tiền hỗ trợ 5 triệu đồng được trích từ quỹ nghĩa tình đồng đội.

Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho Trung sĩ Phan Văn Bá

Được biết với quyết tâm theo đuổi ước mơ, tiếp tục được cống hiến lâu dài trong lực lượng CAND, Trung sỹ Phan Văn Bá đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vừa nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nghiệm vụ được giao, vừa tích cực sắp sếp thời gian hợp lý để học tập, ôn luyện. Với những nỗ lực không ngừng của bản thân và được sự quan, động viên, tâm tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo và đồng chí, đồng đội trong đơn vị; Trung sĩ Phan Văn Bá đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và Tuyển sinh quốc gia năm 2020 đạt Thủ khoa khối C03 với tổng 29,1 điểm (Toán: 9,6; Ngữ văn: 9,5; Lịch sử: 10). Cũng nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức cho số chiến sỹ trẻ đang thực hiện nghĩa vụ trong CAND thuộc đơn vị mình đang quản lý học tập gương phấn đấu, nỗ lực vượt khó của đồng chí Phan Văn Bá; đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chiến sỹ tham gia học tập, bồi dưỡng và rèn luyện để đạt thành tích cao trong học tập và công tác.

TẠ QUANG THÀNH