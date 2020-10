Công ty Thủy điện Đồng Nai quyên góp hơn 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

(LĐ online) - Sáng 28/10, Công ty Thủy điện Đồng Nai (trụ sở đóng tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Công ty Phát điện 1, đơn vị đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ gây ra.

Cán bộ, công nhân viên lao động Công ty Thủy điện Đồng Nai đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ

Thông qua chương trình phát động, với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tiếp nhận được số tiền 105 triệu đồng từ cán bộ, công nhân viên lao động đang làm việc tại Công ty chung tay đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Trong đó, 55 triệu động do cán bộ, công nhân viên lao động Công ty tự nguyện đóng góp tại chương trình phát động ủng hộ đồng bào miền Trung do đơn vị tổ chức; 50 triệu đồng còn lại do cán bộ, công nhân viên lao động Công ty trích ít nhất 1 ngày lương/người ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Công ty Thủy điện Đồng Nai đang phối hợp với các Đoàn thanh niên Công ty Thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An) và Công ty Thủy điện Đại Ninh (đóng tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) thực hiện Chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh vùng lũ các tỉnh miền Trung. Theo đó, các đơn vị đang triển khai kêu gọi nguồn kinh phí và các hiện vật để trao tặng cho học sinh vùng lũ các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh trong thời gian tới.

KHÁNH PHÚC