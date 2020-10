DỰ ÁN QUỸ PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người chiến sỹ Công an Nhân dân (CAND), mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đơn vị là một tuyên truyền viên, tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và quần chúng nhân dân nơi cư trú tự giác chấp hành Luật Phòng, chống tác hại (PCTH) của thuốc lá, không hút thuốc lá ở mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo môi trường không có khói thuốc, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Đội ngũ CBCS Công an Lâm Đồng luôn rèn luyện sức khỏe tốt, nói không với thuốc lá, là lực lượng dẫn đầu phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh

Thanh tra Công an tỉnh cho biết: Trong những năm qua, lãnh đạo đơn vị tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền quán triệt tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật PCTH của thuốc lá đến toàn thể CBCS. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức cho CBCS về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Đội điều lệnh bán chuyên trách của đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở CBCS, người dân đến làm việc chấp hành nghiêm không hút thuốc lá tại cơ quan. Đến nay, chưa phát hiện trường hợp CBCS vi phạm. Ngoài ra, CBCS trong đơn vị cũng đã tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và bạn bè không hút thuốc lá.

Phòng Tham mưu Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 54 ngày 4/4/2014 của Công an tỉnh về triển khai thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020”. Quán triệt CBCS nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá, qua đó nêu cao ý thức tự giác không hút thuốc lá trong khuôn viên trụ sở cơ quan và nơi công cộng, đảm bảo môi trường không khói thuốc lá nhằm nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt công tác và chiến đấu. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt cho toàn thể CBCS nắm và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật PCTH của thuốc lá; đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào nghị quyết, kế hoạch xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” năm 2020 của đơn vị. Đơn vị đã tiến hành rà soát, tổ chức cho 100% CBCS cam kết không hút thuốc lá khi làm nhiệm vụ, khi học tập, hội họp trong hội trường, phòng họp, phòng làm việc, trụ sở cơ quan, nơi ở tập thể, doanh trại đơn vị công an và nơi công cộng” và tiến tới bỏ hẳn thuốc lá. Ngoài ra, đơn vị đã tiến hành niêm yết các biển “Cấm hút thuốc” tại các vị trí dễ nhìn thấy, phòng họp, phòng làm việc tại cơ quan, góp phần nâng cao ý thức của mỗi CBCS xây dựng môi trường đơn vị không có khói thuốc lá. Thường xuyên kiểm tra đột xuất các CBCS trong thời gian làm việc, khi hội họp trong phòng họp, cơ quan việc chấp hành các quy định về cấm hút thuốc lá trong trụ sở cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra chưa phát hiện trường hợp CBCS vi phạm.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật PCTH của thuốc lá đến toàn thể CBCS, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm túc. Lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị đã gương mẫu thực hiện và đi đầu trong công tác PCTH của thuốc lá; đưa công tác PCTH của thuốc lá thành một nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của đơn vị, coi đây là tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Đơn vị đã tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật PCTH của thuốc lá trong trụ sở cơ quan, phòng họp, nơi tiếp dân, bếp ăn đơn vị; treo biển “Cấm hút thuốc lá” và “Cơ quan văn hóa không hút thuốc lá” tại hầu hết các phòng làm việc trong cơ quan, đơn vị và phòng sinh hoạt chung của CBCS, góp phần nâng cao ý thức của mỗi CBCS xây dựng môi trường cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá...

Thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, lực lượng CSGT tỉnh đã lồng ghép việc triển khai trong các đợt cao điểm, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm trong năm 2020. Lực lượng CSGT trong quá trình tuần tra, kiểm soát luôn chú ý, chủ động kiểm tra, phát hiện khi có dấu hiệu nghi vấn đối với các loại tội phạm vận chuyển ma túy, lâm sản, hàng hóa trái phép; vận chuyển pháo, các chất nổ... nói chung và các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thuốc lá nói riêng. Qua đó, góp phần thực hiện tốt Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh chưa phát hiện vụ buôn lậu thuốc lá nào. 100% các đội, trạm thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc…

Nhờ công tác tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá và các quy định của Luật PCTH của thuốc lá đến toàn thể CBCS Công an Lâm Đồng, đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong việc nêu cao ý thức tự giác không hút thuốc lá khi làm nhiệm vụ, tại nơi công cộng và trong quá trình tiếp xúc với Nhân dân. Tất cả các đơn vị trong ngành nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các chương trình và kế hoạch của Công an tỉnh và đơn vị về PCTH của thuốc lá. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về cấm hút thuốc lá gắn với kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND; xử lý nghiêm các trường hợp CBCS vi phạm quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

AN NHIÊN