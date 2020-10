Hơn 100 đại biểu tham gia bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực Hội nhập quốc tế

(LĐ online) - Sáng 14/10, UBND TP Bảo Lộc phối hợp với Bộ Công Thương và Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực về hội nhập quốc tế năm 2020 cho hơn 100 đại biểu là cán bộ các đơn vị, phòng ban chuyên môn trên địa bàn.

Toàn cảnh lớp bồi dương kiến thức hội nhập quốc tế

Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của TP Bảo Lộc những năm qua. Theo đó, tăng trưởng kinh tế địa phương luôn phát triển ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện; quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng góp phần giúp vị thế của Bảo Lộc từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, so với yêu cầu, hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế của TP Bảo Lộc nói riêng vẫn còn hạn chế.

Đặc biệt, vị thế của các doanh nghiệp của thành phố trên thị trường quốc tế còn khiêm tốn, sản xuất và xuất khẩu hàng hóa chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh địa phương; sức cạnh tranh nhiều sản phẩm của thành phố ở mức độ, nhất là các sản phẩm nông nghiệp còn thấp; nhận thức về yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ hội và thách thức của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp chưa đầy đủ...

Tại lớp tập huấn, đại biểu tham dự được nghe các chuyên gia, diễn giả hàng đầu về lĩnh vực kinh tế thông tin các nội dung về những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình dương (TPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) mà Việt Nam tham gia ký kết; tổng quan hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; cơ hội và thách thức từ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu; cơ hội và thách thức của Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng, thành phố Bảo Lộc từ TPP, EVFTA.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

QUANG NGỌC