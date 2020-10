Khẩn trương chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Từ ngày 14 – 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức diễn ra. Hiện, công tác chỉnh trang đô thị tại TP Đà Lạt đang được các đơn vị triển khai khẩn trương, cố gắng hoàn thành các phần việc sớm nhất.

Đường Ba Tháng Tư khang trang, sạch đẹp, pa nô được treo bắt mắt dọc hết tuyến đường



Đối với công tác chỉnh trang đô thị, UBND tỉnh giao cho UBND TP Đà Lạt, các đơn vị liên quan thiết kế nhiều hạng mục tuyên truyền trực quan, chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự công cộng trên địa bàn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Trong sáng 7/10, theo ghi nhận, mặc dù thời tiết mưa nhiều do ảnh hưởng của các đợt áp thấp nhiệt đới, nhưng dọc các tuyến đường Trần Phú, Ba Tháng Tư, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, đường cao tốc Liên Khương – Prenn, đèo Prenn… công nhân các đơn vị được giao nhiệm vụ đang khẩn trương hoàn tất treo pa nô, cờ, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội.

Hầu hết các con đường chính, các nơi vui chơi công cộng đều được bài trí, chỉnh trang chu đáo với pa nô, khẩu hiệu, cờ. Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt cũng tiến hành thay hàng trăm chậu hoa mới tại các vòng xoay Kim Cúc, ngã 3 Yersin - Trần Quốc Toản, vòng xoay Hồ Tùng Mậu…; đồng thời, tiến hành phát cỏ, dặm hoa tại nhiều địa điểm.

Thành uỷ, UBND TP Đà Lạt cũng chỉ đạo Công an TP Đà Lạt, các phường, xã tăng cường ra quân thường xuyên kiểm tra, không để tình trạng đậu đỗ xe trái quy định, chợ tạm, lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng rong… Xử lý dứt điểm 53 điểm, tuyến đường phức tạp về trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Cùng với đó, các ngành chức năng của tỉnh đang gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, điện, thông tin liên lạc, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực tổ chức Đại hội.

Báo Lâm Đồng Online xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh các đơn vị, ngành chức năng khẩn trương hoàn tất công tác chỉnh trang đô thị chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.



https://youtu.be/aShopxx6l8I



Khẩu hiệu, cờ, pa nô chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI trên cao tốc Liên Khương – Prenn sáng 7/10 Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt khẩn trương thay thế các chậu hoa hồng trên đường Yersin chiều 7/10 Các đơn vị quản lý cây xanh TP Đà Lạt tiến chỉnh trang đô thị, cưa bớt cành, mé nhánh hàng cây trên đường Lê Hồng Phong Công nhân tiến hành thay thế chậu hoa tại ngã 3 đường Yersin - Trần Quốc Toản

CHÍNH THÀNH