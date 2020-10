KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10)

Khi tôi viết bài báo này thì chị Nguyễn Thị Lợi cùng những gương mặt điển hình tham dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Hội LHPN Việt Nam (trực tuyến toàn quốc ngày 18/10/2020). Chị là Chủ tịch Hội LHPN xã Đạ Lây, vừa thay mặt tập thể ra Hà Nội dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Dân vận và nhận bằng khen trực tiếp từ Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Nguyễn Thị Lợi tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV - Hội LHPN Việt Nam (trực tuyến toàn quốc, 18/10/2020) Thủ lĩnh tâm huyết, tập thể vững mạnh

Trước khi trò chuyện với chị Nguyễn Thị Lợi, tôi có dịp trao đổi với Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh, anh Hồ Quốc Phong; Chủ tịch Hội LHPN huyện Đạ Tẻh, chị Nguyễn Thị Liên và Phó Bí thư Đảng ủy xã Đạ Lây, anh Phạm Đình Tuấn. Niềm vui, niềm tin với những thành quả đạt được của phong trào phụ nữ (PN) xã Đạ Lây đều được các vị lãnh đạo chia sẻ. Đây cũng là sự tự hào của xã và huyện về kết quả quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo và sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu.

Đạ Lây là xã thuần nông, có 9 thôn, số dân 5.826 người với 1.366 hộ; trong đó nữ có 2.987 người. Một trong những ưu thế của xã là người lao động vốn khéo tay, cần cù chịu khó, độ tuổi lao động chiếm 65,4%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; giá trị sản xuất trên một ha canh tác đạt trên 70 triệu đồng/năm. Hội LHPN xã Đạ Lây có số lượng hội viên là 1.060 người, chia thành 9 chi hội. Trong đó, hoạt động lĩnh vực nông nghiệp 78%; hội viên tiểu thương 19% và hội viên là cán bộ công nhân viên 3%. Hội có 74 (chiếm 7%) hội viên dân tộc thiểu số.

Chị Nguyễn Thị Lợi sinh ngày 10/10/1983, được nhiều người trong huyện biết đến với vai trò năng nổ, nhiệt tình và tâm huyết với phong trào. Sinh ra tại Đạ Lây, tốt nghiệp đại học ngành Luật kinh tế, chị về lại xã và tham gia công tác từ tháng 10 năm 2010. Tháng 4 năm 2011, chị được tín nhiệm bầu chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN xã và từ tháng 7 năm 2015 đến nay là Chủ tịch. Hội đông hội viên, địa bàn rất rộng, phụ cấp cho các chi hội trưởng, chi hội phó không có, đời sống của nhiều hội viên chưa cao…

Những khó khăn đó, chị Nguyễn Thị Lợi và 12 ủy viên trong Ban Chấp hành (BCH) Hội nhận thấy và cố gắng xây dựng phong trào, khắc phục để vươn lên.

Ngoài sự quan tâm giúp đỡ từ các cấp ở xã và huyện, điều quan trọng nhất là sự đoàn kết của Ban Thường vụ (BTV), BCH Hội, sự đồng thuận của hội viên, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong toàn xã. Đó còn là sự phối hợp đồng bộ giữa tổ chức phụ nữ với các tổ chức đoàn thể khác.

Từ thực tiễn hoạt động, chia sẻ những yếu tố quan trọng này, Chủ tịch Nguyễn Thị Lợi còn đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho mình và tập thể. Đó là: xem dân là gốc, là người thân; trân trọng hội viên phụ nữ, lắng nghe hội viên nói, nắm bắt tâm tư dư luận trong Nhân dân; sát cánh cùng hội viên và Nhân dân... “Khi triển khai thực hiện chủ trương cần có sự thảo luận trong tập thể BTV, BCH, cần có sự quan tâm đến đội ngũ cán bộ chi hội. Quan trọng nữa là quan tâm đến các đối tượng PN nghèo, PN làm chủ, PN đơn thân; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ chi hội tâm huyết, nhiệt tình…”, chị Nguyễn Thị Lợi cho biết. Bản thân chị Nguyễn Thị Lợi xuất thân từ gia đình làm nông nhiều khó nhọc, là người vợ, người mẹ… chị càng thấm thía và đồng cảm với những hoàn cảnh sống. Trau dồi đạo đức, bồi dưỡng tâm hồn, tích lũy tri thức từ thực tiễn phong trào đã giúp chị Nguyễn Thị Lợi ngày càng tự tin và tâm huyết, năng động và trưởng thành cùng với tập thể PN xã Đạ Lây. Và họ đã gặt hái được rất nhiều thành tích trong những năm qua.

Thành quả nối tiếp thành quả

Một trong những thành tích quan trọng đó là công tác vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. PN Đạ Lây huy động vốn trong hội viên bằng cách xây dựng tổ hùn vốn, tổ tiết kiệm với chỉ tiêu 10 ngàn đồng mỗi hội viên/tháng.

Toàn xã có 10 tổ tiết kiệm, 7 tổ hùn vốn, 8 tổ nuôi heo đất tiết kiệm. Tổng số tiền huy động tiết kiệm đạt hơn 2 tỷ đồng. PN Đạ Lây còn thành lập các tổ đặc thù để phát huy sở trường tay nghề của chị em như: “Tổ hợp tác chăn nuôi gà sạch” ở Chi hội Lộc Hòa; “Tổ hợp tác làm bánh Huế” của Chi hội Phú Bình; mô hình “Vườn rau sạch trong hội viên tiểu thương” tại Chi hội Vĩnh Phước, Thuận Lộc…

Các mô hình mang lại thu nhập ổn định cho hội viên và giúp 711 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn vươn lên trong cuộc sống, với tổng giá trị tiết kiệm trên một tỷ đồng. Hội tín chấp với Ngân hàng CSXH ủy thác số vốn hơn 7,5 tỷ đồng để cho 197 hộ vay. Trong 5 năm (2015-2020), có 41 hộ gia đình PN đã thoát hộ nghèo. Hội LHPN Đạ Lây còn xây dựng thành công các mô hình “Nhóm PN sản xuất kinh doanh giỏi” ở Chi hội Lộc Hòa, huy động được 300 triệu đồng cho vay không tính lãi để giúp các chị phát triển sản xuất, kinh doanh…Nhiều mô hình hoạt động hướng về cộng đồng được hàng trăm lượt hội viên hưởng ứng tham gia và tạo hiệu ứng tốt như “Tuyến đường hoa thôn Vĩnh Phước”; “Chi hội PN tiết kiệm mua BHYT vì sức khỏe PN”; “Phân loại và xử lý rác bằng chế phẩm sinh học”; “Biến rác thải nhựa thành học bổng Lê Thị Pha”; “Bếp sạch, bếp đẹp”. Cùng đó, Hội vận động thêm Quỹ “Học bổng Lê Thị Pha” được 256 triệu đồng để trao học bổng cho các bé gái nghèo hiếu học và phát triển “Qũy vì PN nghèo” được hơn 15 triệu đồng…

PN xã Đạ Lây không chỉ tích cực phát triển kinh tế mà còn học tập và rèn luyện để mạnh dạn tham gia các tổ chức chính trị - xã hội của xã. Đến nay, có 6/13 hội viên tham gia cấp ủy đảng; 20/45 người tham gia HĐND. Nhắc đến Hội LHPN xã Đạ Lây, nhiều người còn biết đây là tổ chức rất thành công trong phong trào “Dân vận khéo” của tỉnh Lâm Đồng. Hội đã xây dựng 15 mô hình “Dân vận khéo”, gồm 6 mô hình phát triển kinh tế, 6 mô hình lĩnh vực văn hóa, xã hội và 3 mô hình về đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch Nguyễn Thị Lợi nói: “Có thể khẳng định rằng, những mô hình “Dân vận khéo” do Hội xây dựng thành công chính là nhờ sự đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị từ xã đến chi hội, đặc biệt là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, sự đoàn kết của tập thể BTV, BCH và sự ủng hộ, quyết tâm của hội viên PN và Nhân dân tại các thôn”...

Ngoài những bằng khen, giấy khen các cấp trước đây, tháng 10 năm 2020 này, niềm vui liên tiếp đến với tập thể PN xã Đạ Lây và cá nhân chị Nguyễn Thị Lợi. Đó là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trực tiếp trao ngày 10/10/2020 cho Hội tại Hà Nội; và ngày 17/10, tại Đà Lạt, Hội LHPN Đạ Lây lần thứ ba nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam với thành tích 5 năm (2015-2020), cá nhân Chủ tịch Nguyễn Thị Lợi nhận Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Lễ vinh danh có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội ghi nhận và trao tặng. Đó là “quả ngọt” và sự khích lệ quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của tập thể hơn một ngàn chị em PN Đạ Lây, đứng đầu là Chủ tịch Nguyễn Thị Lợi.

MINH ĐẠO