Ngành Giáo dục Bảo Lộc đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm học 2019 - 2020

(LĐ online) - Ngày 6/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD- ĐT) TP Bảo Lộc đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. Bà Phạm Thị Hồng Hải - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Lâm Đồng về dự và chỉ đạo hội nghị.

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen của Bộ GD - ĐT cho các tập thể và cá nhân

Năm học 2019 - 2020 là năm học đặc biệt do ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 khiến các trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Bảo Lộc phải tạm dừng hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến công tác dạy và học. Thế nhưng, ngành Giáo dục địa phương đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và cùng đoàn kết hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong năm học vừa qua, ngành Giáo dục TP Bảo Lộc đã đạt được nhiều kết quả nỗi bật, như: Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở bậc Mầm non giảm 1,47% so với đầu năm, giảm 0,20% so với năm học trước; tỷ lệ bé khỏe, bé ngoan đạt 73%, tăng 5% so với năm học 2019 - 2020. Ở bậc Tiểu học, học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 98,36%; học sinh lớp 5 hoàn thành chương đạt 100%. Bậc THCS, có 91,26% học sinh xếp hạnh kiểm tốt và không có học sinh xếp hạnh kiểm yếu kém; có hơn 75% học sinh xếp học lực khá, giỏi; tỷ lệ học sinh lên thẳng lớp đạt 97,4% và học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,96%, tăng 0,17% so với năm học trước. Bậc THPT, có hơn 97% học sinh xếp hạnh kiểm khá, tốt; học sinh đạt học lực khá, giỏi chiếm trên 69%; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,9%; tăng 0,61% so với năm học trước.

Đặc biệt, trong năm học vừa qua, công tác giáo dục mũi nhọn trên địa bàn TP Bảo Lộc không ngừng được chú trọng và đạt nhiều kết quả nỗi bật. Phong trào thi đua “học tốt” diễn ra sôi nổi, học sinh tham gia dự thi cấp thành phố và cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt giải cao: Toàn địa phương có199 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố; 75 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, với 3 giải nhất, 16 giải nhì, 19 giải ba và 37 giải khuyến khích (tăng 13 giải so với năm học 2019 – 2020); 9 học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia (1 giải nhì, 5 giải ba, 3 khuyến khích). Vinh dự hơn, trong năm học 2019 – 2020, TP Bảo Lộc có 6 học sinh THPT Chuyên Bảo Lộc chiến thắng tại các cuộc thi Olympic Tin và Vật lý 2020 giành học bổng toàn phần du học tại Liên bang Nga. Ngoài ra, học sinh Bảo Lộc còn đạt 79 huy chương các loại tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt kết quả tốt, tính riêng các trường công lập đạt tỷ lệ 84,6%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bảo Lộc lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Các tập thể và cá nhân đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số trường vùng trung tâm quá tải về sĩ số học sinh/lớp nên khó khăn trong công tác xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia, khó khăn trong triển khai mở rộng quy mô loại hình học bán trú 2 buổi/ngày; một số đơn vị chưa làm tốt công tác tuyển sinh. Đặc biệt, công tác kiểm định chất lượng, xây dựng trường chuẩn quốc gia đối với các trường ngoài công lập còn nhiều trở ngại. Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và các trường mầm non ngoài công lập gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ thấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà ngành Giáo dục TP Bảo Lộc đã đạt được trong năm học vừa qua. Bà Phạm Thị Hồng Hải yêu cầu: Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, ngành Giáo dục Bảo Lộc cần giải triển khai đồng bộ các giải pháp giáo dục và đào tạo. Trong đó, tập trung vào 9 nhiệm vụ, 5 giải pháp của Bộ GD - ĐT và 6 yêu cầu của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 - 2021. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục; đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quản trị nhà trường gắn với thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục ở các cấp…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 16 tập thể, tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 16 cá nhân của ngành Giáo dục Bảo Lộc đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020. Đặc biệt, ngành Giáo dục Bảo Lộc có 2 tập thể và 1 cá nhân vinh dự được Bộ GD - ĐT tặng Bằng khen; Giám đốc Sở GD - ĐT Lâm Đồng cũng tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2019. Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc tặng Giấy khen cho 11 tập và 96 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” năm học 2019 - 2020.

KHÁNH PHÚC