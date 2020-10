(LĐ online) - Ngày 6/10, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong toàn ngành, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt thực hiện Chỉ thị số 21/CT-BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 5268/BYT-KCB ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 trong bệnh viện.

Sở Y tế tỉnh chỉ đạo CDC Lâm Đồng xác định phương án gộp mẫu xét nghiệm phù hợp (ảnh: Bên trong phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR của CDC tỉnh)

Sở Y tế tỉnh yêu cầu các đơn vị y tế trong toàn ngành tổ chức thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Sở Y tế tại Công văn số 2412/SYT-NVY ngày 02/10/2020 của Sở Y tế về việc duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục tham mưu cho Thành ủy, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và trực tiếp thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo của tỉnh, Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan và của Sở Y tế. Thực hiện đầy đủ, kịp thời về chế độ bảo hộ lao động, chế độ phụ cấp thường trực phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt tuân thủ theo quy định người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Triển khai tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm, bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn; cập nhật thường xuyên việc thực hiện bệnh viện an toàn thông qua ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm việc sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh tới khám bệnh, chữa bệnh, người đi lại giữa các khoa, phòng để phòng, chống lây nhiễm trong bệnh viện; chú trọng đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại bệnh viện, nhất là tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng; đảm bảo công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo quy định; lấy mẫu xét nghiệm cho bệnh nhân có bất kỳ biểu hiện triệu chứng của bệnh. Tiếp tục tăng cường chỉ định xét nghiệm sàng lọc và khẳng định, phát hiện sớm người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 đối với người bệnh đến khám và người bệnh nội trú có biểu hiện nghi ngờ; đặc biệt lưu ý người cao tuổi, người mắc các bệnh lý mạn tính kể cả trường hợp người bệnh có tiền sử dịch tễ không rõ ràng để phát hiện và cách ly kịp thời theo quy định. Thường xuyên theo dõi, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế khi có các triệu chứng cúm, viêm đường hô hấp cấp tính. Định kỳ (7 đến 14 ngày) lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho nhân viên y tế có tiếp xúc, điều trị cho người bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi nặng, cũng như xét nghiệm cho người bệnh các khoa hồi sức cấp cứu, thận nhân tạo, lão khoa, ung thư, tim mạch; nhân viên lấy mẫu, xét nghiệm SARS-CoV-2 trong bệnh viện để phát hiện sớm và ngăn ngừa triệt để dịch COVID-19 lây lan trong các bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện II Lâm Đồng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục, cơ sở vật chất và nhân lực…gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để được công nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 trước ngày 31/12/2020.

Tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà đến thăm, chăm sóc phải thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh; có hình thức phân luồng ưu tiên đối với người đến khám, điều trị thực hiện việc cài đặt và bật ứng dụng truy vết. Mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng ký lịch khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, khám bệnh từ xa. Thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân tại bệnh viện và các biện pháp đảm bảo an toàn cho các đối tượng có nguy cơ cao là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người khuyết tật. Hạn chế người nhà đến thăm, chăm sóc người bệnh; trường hợp cần thiết thì phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch cá nhân theo quy định của Bộ Y tế.

Tổ chức tập huấn chuyên môn về phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân viên y tế, đặc biệt trong việc tiếp nhận bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh, dự phòng lây nhiễm đối với nhân viên y tế và tại cơ sở y tế, kỹ thuật sử dụng máy thở. Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, đáp ứng với tình huống dịch bệnh. Chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản cho tình huống xấu; tổ chức diễn tập cho các tình huống. Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng ngày việc tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại các khoa, phòng và toàn bộ bệnh viện; đồng thời có phương án xử lý, kỷ luật đối với các cá nhân không tuân thủ.

Bênh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt phân luồng, kiểm soát triệt để người bệnh tới khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thực hiện nghiêm việc kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, yêu cầu tất cả người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo y tế; khuyến cáo mạnh mẽ việc cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ truy vết nhanh; giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; tổ chức phân loại các trường hợp phải cách ly phù hợp theo quy định ngay tại cửa khẩu; theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe của người nhập cảnh hằng ngày trong thời gian cách ly, giám sát y tế. Triển khai kế hoạch xét nghiệm theo các giai đoạn của dịch bệnh, nhóm đối tượng ưu tiên; xác định phương án gộp mẫu xét nghiệm phù hợp, điều chuyển mẫu cho các đơn vị khác để giám sát, phát hiện, cách ly, điều trị kịp thời và đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm, an toàn sinh học, tiết kiệm nguồn lực. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch trong tình hình mới đối với các cơ quan, đơn vị, trường học và các địa điểm cần giám sát trên địa bàn; tham mưu cho Sở Y tế các biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quản lý, theo dõi, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh; xét nghiệm cho người nhập cảnh theo quy định, tuyệt đối không để lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng, đặc biệt khi thực hiện cách ly tại các cơ sở lưu trú, khách sạn hay các đơn vị cách ly ngoài quân đội. Tham mưu cho Sở Y tế xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định.

Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Nâng cao năng lực của các đội phản ứng nhanh đáp ứng dịch để sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết; tổ chức diễn tập, tập huấn về giám sát phòng, chống dịch COVID-19 cho cán bộ y tế về công tác báo cáo, giám sát, lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu và xét nghiệm. Tăng cường truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng về phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ Y tế (khai báo y tế, khẩu trang, khoảng cách, không tụ tập, khử khuẩn), cài đặt và sử dụng các ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế. Tham mưu chính quyền địa phương hỗ trợ, đầu tư nguồn lực, thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi dịch xảy ra trên địa bàn.

AN NHIÊN