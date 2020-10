Tự hào phụ nữ Việt Nam

(LĐ online) - Kể từ ngày thành lập đến nay, trải qua 90 năm hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp; tích cực vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (03/02/1930), từ ngày 14 - 31/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất, bên cạnh việc thảo luận Luận Cương chính trị của Đảng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động; trong đó, đề ra nhiệm vụ phải tổ chức các đoàn thể phụ nữ như “phụ nữ hiệp hội” và đề ra Điều lệ Phụ nữ Liên hiệp Hội. Với tính chất quan trọng như vậy, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ nhất đã đánh dấu quá trình hình thành tổ chức Hội đầu tiên của phong trào phụ nữ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay từ đầu thành lập, Đảng ta đã xác định: Phụ nữ là một lực lượng cách mạng quan trọng, từ đó đề ra đường lối giải phóng phụ nữ gắn liền với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến giải phóng phụ nữ, bởi “Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng được một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ được một nửa...”. Trong cuốn “Đường Kách mệnh” (1927), Người đã chỉ rõ: “Trong lịch sử cách mệnh chẳng lần nào là không có đàn bà con gái tham gia...”. Bác đã đề cao vai trò của phụ nữ: "An Nam cách mệnh cũng phải có phụ nữ tham gia mới thành công...” và khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ"…

Nối tiếp truyền thống vẻ vang, phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phụ nữ không chỉ là hậu phương vững chắc, mà còn là những chiến sĩ kiên cường, bất khuất nơi tiền tuyến, một lực lượng quan trọng của cách mạng. Ở đâu, trên mặt trận nào cũng xuất hiện những người phụ nữ gan dạ, dũng cảm, quật cường, chịu đựng gian khổ và tràn đầy lạc quan. Những phụ nữ không trực tiếp tham gia chiến đấu thì hăng hái lao động sản xuất, cáng đáng việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, phụng dưỡng cha mẹ một cách trọn nghĩa, vẹn tình… Họ thực sự xứng đáng với 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng.

Trong sự nghiệp xây dựng CNXH, nhất là gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới ở nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, được Liên Hiệp Quốc đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Phụ nữ Việt Nam đã có những bước trưởng thành và phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ phụ nữ được cải thiện, nâng cao. Phụ nữ ngày càng chủ động, tự tin hơn trong lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu khoa học; mạnh dạn, năng động trong sản xuất, kinh doanh. Sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế đang tạo ra những điều kiện, động lực quan trọng để phụ nữ được học tập nâng cao trình độ, mở rộng môi trường hoạt động, tham gia nhiều hơn vào kinh tế thị trường, khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với sự phát triển của đất nước.

Trải qua lịch sử 90 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam đã và đang ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và sự nghiệp giải phóng phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới... Hội LHPN Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp phụ nữ Việt Nam. Hội chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật có ý nghĩa chiến lược về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội phụ nữ đã tổ chức thực hiện được nhiều chương trình hoạt động, tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để phụ nữ tiến bộ, bình đẳng. Tổ chức Hội được củng cố và phát triển, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, phấn đấu nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Hội cũng phát huy vai trò, mở rộng hợp tác, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, chú trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, tích cực tham gia các cơ chế đa phương.

Tuy nhiên, sự phát triển của nền kinh tế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức và tác động tiêu cực mà phụ nữ cần phải vượt qua. Phần lớn phụ nữ vẫn ít có cơ hội tiếp cận với việc làm có thu nhập cao do trình độ, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học... chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; khả năng thích ứng với những thay đổi trong công việc còn hạn chế. Do tác động của mặt trái kinh tế thị trường và mở cửa, hội nhập, mà một số phẩm chất truyền thống tốt đẹp đang bị mai một, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và đạo đức, nhân phẩm của người phụ nữ Việt Nam.

Đối mặt với những khó khăn, thách thức, đòi hỏi công tác phụ nữ phải chú trọng tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức đối với toàn xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, nhằm phát huy các giá trị truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc đối với người phụ nữ; phê phán mạnh mẽ những biểu hiện bạo hành, phân biệt đối xử, lạm dụng, bóc lột phụ nữ dưới mọi hình thức; giáo dục ý thức bảo vệ quyền tự do và nhân phẩm phụ nữ.

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2015) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2015) là dịp chúng ta ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang và những đóng góp to lớn của Hội phụ nữ Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam. Qua đó, vừa khơi dậy lòng tự hào về phụ nữ Việt Nam, vừa động viên chị em phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên làm chủ bản thân, gia đình và xã hội; hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội cũng như của phụ nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

KHÁNH LINH