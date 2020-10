Xứng đáng lá cờ đầu của ngành Giáo dục Lâm Đồng

Năm học 2019 - 2020 vừa qua là một năm học đặc biệt, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học của ngành giáo dục nói riêng và đến mọi mặt đời sống xã hội nói chung. Tuy nhiên, ngành Giáo dục thành phố Đà Lạt đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học với nhiều kết quả nổi bật, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành Giáo dục Lâm Đồng.

Đà Lạt đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học

Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

Tại Hội nghị Tổng kết năm học 2019 - 2020, ông Trần Đức Minh - Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Lạt cho hay: Toàn thành phố hiện có 77 trường học từ mầm non đến THPT với gần 60 ngàn học sinh. Ngành Giáo dục thành phố đã tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục - đào tạo. Để chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, đặc biệt ở lớp 1 vào năm học 2020 - 2021, năm học 2019 - 2020 ngành Giáo dục thành phố đã triển khai có hiệu quả Quyết định số 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn rà soát cơ sở vật chất xuống cấp, có nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh báo cáo Phòng GDĐT tham mưu UBND thành phố có kế hoạch đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Phòng GDĐT tham mưu các cấp có thẩm quyền xây dựng mới, tu sửa, chỉnh trang cơ sở vật chất trường lớp và mua sắm trang thiết bị dạy học. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tham mưu UBND thành phố, báo cáo UBND tỉnh bố trí quỹ đất xây dựng mở rộng một số trường tiểu học trên địa bàn Phường 9, Phường 10, để thực hiện đồng bộ việc dạy học 2 buổi/ngày đối với tất cả các trường trên địa bàn thành phố.

Ngành Giáo dục Đà Lạt đã triển khai có hiệu quả kế hoạch xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn. Đến nay, toàn thành phố có 50/77 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 64,94%, vượt 4,94% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020; trong đó, trường công lập 47/58 trường, tỷ lệ 81,03%, vượt Nghị quyết 11,03%.

Nâng cao chất lượng giáo dục

Cũng theo ông Minh, năm học 2019 - 2020 vừa qua, ngành Giáo dục thành phố Đà Lạt đã chọn đúng các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện để nâng cao chất lượng giáo dục các cấp. Trong đó, mầm non tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm 0,8%; tiểu học tỷ lệ học sinh được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,1%, đánh giá phẩm chất và năng lực mức hoàn thành trở lên đạt 99,9%; bậc THCS học lực giỏi tăng 3,99%, học lực yếu giảm 0,68%; học sinh giỏi THPT tăng 3,99%.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục được quan tâm. Năm học 2019 - 2020, toàn thành phố có 713 học sinh giỏi các cấp, cụ thể: 21 học sinh giỏi quốc gia, 50 học sinh xuất sắc toàn trường, 435 học sinh giỏi cấp tỉnh, 207 học sinh giỏi cấp thành phố. Đặc biệt, cuộc thi khoa học kỹ thuật có 4/7 sản phẩm đoạt giải cấp tỉnh và 1 đề tài đoạt giải cấp quốc gia. Thành phố Đà Lạt tiếp tục dẫn đầu về số lượng và chất lượng giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Một trong những nhiệm vụ được ngành Giáo dục thành phố Đà Lạt chú trọng là nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp và trình độ đào tạo. Tiếp tục thực hiện chương trình ngoại ngữ theo chuẩn cấp học, khuyến khích dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ và dạy ngoại ngữ thông qua các môn học ở nhà trường. Năm học 2019 - 2020, có 25/34 trường mầm non triển khai cho trẻ làm quen với ngoại ngữ; đối với tiểu học, dạy học tiếng Anh chương trình 4 tiết/tuần tại 18/28 trường với hơn 7.700 học sinh, 10 trường triển khai dạy học tiếng Anh tự chọn 2 - 3 tiết/tuần với hơn 2.900 học sinh; 26 trường triển khai cho học sinh lớp 1, 2 làm quen tiếng Anh; đối với THCS, triển khai dạy chương trình tiếng Anh thí điểm tại 6 trường.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục được ngành Giáo dục thành phố chú trọng. Trong đó, khuyến khích triển khai mô hình giáo dục điện tử; từng bước thực hiện mô hình lớp học thông minh theo lộ trình Đề án “Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh”. Đồng thời, tiếp tục thí điểm áp dụng các mô hình giáo dục tiên tiến, chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non và học sinh; tham mưu tăng cường thu hút hợp tác và đầu tư của nước ngoài trong giáo dục đào tạo như: triển khai tốt các nội dung của Biên bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh và Đại sứ quán Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, nội dung hợp tác về giáo dục đào tạo giữa thành phố Đà Lạt với thành phố Chuncheon tỉnh Gangwon, Hàn Quốc…

TUẤN HƯƠNG