Ánh điện sáng Nao Quang

Cách xa trung tâm xã tới gần 20 cây số, Nao Quang - thôn xa xôi của xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm là một trong 7 thôn cuối cùng của tỉnh Lâm Đồng được cấp điện lưới quốc gia. Sau 2 năm sáng ánh điện, nay Nao Quang đã khác xưa rất nhiều và đong đầy niềm hy vọng đổi thay.

Kéo ống tưới vườn cà phê tại Nao Quang

Ông Triều Chăng Xồi, Trưởng thôn Nao Quang, người gắn bó với mảnh đất này từ khi Nao Quang còn chưa thành lập bày tỏ mừng vui khi nhắc tới chuyện ngành điện kéo điện lưới vào thôn mình. Ông bảo: “Bà con Nao Quang sống trong vùng xa tít này mấy chục năm, khó khăn mọi bề, điện về làm đời sống bà con thay đổi hẳn. Phải nói từ khi lập thôn đến giờ, Nao Quang mới sáng trưng như vầy, bà con mừng lắm”. Ông Xồi cung cấp thông tin, thôn có 92 hộ thường trú với 370 khẩu, chủ yếu là bà con người Mường, người Hoa, người Châu Mạ, trong đó phần lớn là bà con Châu Mạ với 52 hộ. Sống chủ yếu bằng cây cà phê, đường sá cũng được Nhà nước làm đẹp, đi lại thuận tiện. Nhưng không có điện, đời sống của bà con vô cùng khó khăn.

Năm 2018, dòng điện lưới quốc gia được thắp sáng ở Nao Quang với sự hân hoan, vui mừng của tất cả bà con. Bà K’Tiếu, người đã sống cả đời với ánh sáng bập bùng từ bếp lửa, rồi ánh đèn leo lét của ngọn đèn dầu hồ hởi: “Ôi mừng lắm, tối cái bật đèn lên là sáng trưng. Giờ nấu cơm bằng nồi cơm điện rồi, nhà có ti vi, có nhà có cả tủ lạnh. Tưới cà phê cũng khỏe, chỉ cần bật máy là chạy, không cần chạy máy nổ như hồi xưa, vừa tốn tiền vừa vất vả lắm”. Niềm vui của bà K’Tiếu cũng là niềm vui của tất cả bà con Nao Quang. Nhất là những em nhỏ, ánh sáng giúp cuộc sống của chúng được mở ra một chương mới, ánh điện để học, để tiếp cận với ti vi, với đài, cho các em được hòa vào dòng thông tin đang ngày ngày “chảy” rất nhanh, rất gấp.

Về chuyện sản xuất, điện lưới quốc gia đã giúp thay đổi Nao Quang. Với cây trồng chủ yếu là cà phê, người Nao Quang đã chủ động được nước tưới trong mùa khô hạn. Chị Đỗ Thị Ngọc Yến, người làm việc trong một trang trại trồng cà phê xen mắc ca cuối thôn chia sẻ: “Trang trại trồng mắc ca xen cà phê trên diện tích 6 ha. Trước chưa có điện lưới rất mệt vào mùa khô, việc tưới vô cùng khó khăn. Giờ có điện, chỉ cần bật công tắc, nước được bơm vào hồ để cấp tưới cho cả vườn. Có điện lưới, trang trại mới tính đến việc đầu tư hệ thống tưới phun, tưới tự động. Giờ chế biến hạt mắc ca cũng vô cùng thuận lợi, máy móc được lắp ngay tại kho, hái xuống phơi, sấy ngay tại trang trại, không cần chuyển ra ngoài thị trấn Lộc Thắng như trước kia”. Trưởng thôn Triều Chăng Xồi cũng vui vẻ cung cấp, gần 300 ha cà phê, 40 ha chè của thôn được tưới nước, bón phân đầy đủ, thu nhập của bà con tăng hẳn. Năm 2019, thu nhập trung bình của Nao Quang là 36 triệu đồng/người/năm, con số rất đáng mừng với một nơi xa như Nao Quang. Giờ cả thôn còn 4 hộ nghèo, chủ yếu là do gia đình có người bệnh lâu năm.

Ông Vũ Trung Thức, Phó Giám đốc Điện lực Bảo Lâm chia sẻ, việc đưa điện lưới quốc gia đến Nao Quang là cả sự cố gắng của ngành điện. Nao Quang rất xa, dân cư ít, sống thưa thớt, suất đầu tư lớn mà nguồn thu lại rất hạn chế. Ông chia sẻ: “Khi kéo điện thực hiện dự án, chúng tôi phải kéo từ Ngã ba Đông Nương vào, chiều dài đường dây trung thế tới 20 km, đường dây hạ thế 11 km. Tính suất đầu tư cho 1 hộ là trên 50 triệu đồng. Hiện tiền điện của Nao Quang chỉ đạt xấp xỉ 20 triệu đồng/tháng, nếu so với đầu tư do ngành bỏ ra thì quá ít. Nhưng chúng tôi tự hào vì đang thực hiện nhiệm vụ ngành giao phó, đưa điện tới để cải thiện đời sống cho bà con địa phương, góp phần giúp bà con vươn lên”. Giờ những cán bộ, công nhân điện lực vẫn thường xuyên tới Nao Quang, hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Thay cho Nao Quang tối đen giữa đêm cao nguyên, giờ Nao Quang đã bừng lên ánh sáng, vang tiếng truyền hình, truyền thanh, cả tiếng hát karaoke. Người Nao Quang đang chuyển mình, từng ngày tốt hơn, vui hơn, no ấm hơn từ những con đường, từ dòng ánh sáng, từ sự hỗ trợ của Nhà nước với Nhân dân và từ bàn tay chăm chỉ của người nông dân xây dựng quê hương.

DIỆP QUỲNH