Chấm dứt thu phí thủ công, triển khai thu phí tự động không dừng từ ngày 14/12

(LĐ online) - Chiều 30/11, Công ty TNHH Hùng Phát (Chủ đầu tư cao tốc Liên Khương-Prenn) cho biết, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở GTVT, đơn vị sẽ chấm dứt thu phí thủ công tại trạm thu phí Định An và bắt đầu áp dụng thu phí tự động không dừng từ ngày 14/12.

Trạm BOT Định An sẽ triển khai thu phí tự động không dừng từ ngày 14/12

Theo Công ty TNHH Hùng Phát, căn cứ Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 25/8/ 2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục để chính thức triển khai dự án.

Công ty TNHH Hùng Phát cho hay đơn vị sẽ phối hợp với Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (Công ty VETC) triển khai dán thẻ thu phí tự động không dừng VETC cho chủ phương tiện trên toàn tỉnh tại Trạm thu phí Định An và các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Công ty lưu ý đặc biệt với các chủ phương tiện đang sử dụng vé tháng, quý cần đưa xe đến trạm thu phí để dán thẻ thu phí tự độngVETC trước 6h ngày 14/12/2020. Từ thời điểm này tại trạm thu phí Định An chỉ áp dụng 1 hệ thống thu phí tự động không dừng ETC cho các xe sử dụng vé tháng, quý (không bán vé giấy).

Được biết, Dự án ETC quy mô 6 làn thu phí ô tô (mỗi chiều 3 làn), với tổng mức đầu từ hơn 19 tỷ đồng, bằng nguồn vốn của nhà đầu tư (Công ty TNHH Hùng Phát). Trong đó, chi phí thiết bị phần mềm hơn 13 tỷ đồng, còn lại khoảng 6 tỷ đồng chi phí xây dựng, quản lý, đầu tư xây dựng, dự phòng... Nhà đầu tư được hoàn trả lại nguồn vốn này từ nguồn thu phí cao tốc Liên Khương - Prenn theo quy định tại Quyết định 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, dự án ETC tại trạm BOT Định An được lên kế hoạch hoạt động vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, việc triển khai chậm so với yêu cầu do còn nhiều vướng mắc khách quan về thời gian lấy ý kiến từ Bộ Giao thông Vận tải.

Mọi chi tiết về thủ tục về dán thẻ thu phí, các chủ phương tiện liên hệ bộ phận dán/kích hoạt thẻ của VETC tại Văn phòng Trạm thu phí Định An (giờ hành chính), bắt đầu từ ngày 10/12; liên hệ tổng đài CSKH VETC theo số 1900.6010 hoặc truy cập website: http://www.vetc.com.vn

C.THÀNH