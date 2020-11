Đà Lạt: 1.892 người làm việc trong 49 trường học công lập

UBND thành phố Đà Lạt đã có quyết định giao 1.892 người làm việc cho 49 trường học công lập trực thuộc UBND thành phố trên địa bàn Đà Lạt năm học 2020-2021.

Trong tổng số người làm việc được giao trên, khối mầm non có 500 người, khối tiểu học có 950 người và khối trung học cơ sở có 442 người.

Thành phố cũng quy định rõ số người làm việc trong từng trường học của các khối. Chẳng hạn trong khối mầm non với 17 trường công lập, trường có người làm việc nhiều nhất là Mầm non Anh Đào với 39 người làm việc, còn trường có ít người làm việc nhất là Mầm non Xuân Trường với 18 người làm việc.

Trong khối tiểu học với 27 trường, trường có người làm việc nhiều nhất là Tiểu học Lê Quí Đôn với 68 người; còn ít nhất là các trường Tiểu học Phước Thành, Tiểu học Cửu Long và Tiểu học Đa Lợi chỉ với 14 người làm việc.

Trong khối trung học cơ sở với 5 trường, trường có người làm việc nhiều nhất là Trung học cơ sở Nguyễn Du với 117 người làm việc.

Đà Lạt yêu cầu hiệu trưởng các trường học trong khối công lập trực thuộc này có trách nhiệm sử dụng số người làm việc được giao đúng theo quy định.

GIA KHÁNH