Hiệu quả từ chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Với mục tiêu khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, sức sáng tạo, phát huy thế mạnh, sở trường của hội viên và tạo cơ hội tốt nhất để phụ nữ vươn lên, những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã tích cực hỗ trợ hội viên khởi nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn, xây dựng mô hình kinh tế.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2020 và bà Hồ Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao giải cho các thí sinh đoạt giải cao tại Hội thi ý tưởng khởi nghiệp 2020

Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm nay vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao huyện Đức Trọng, diễn ra với các nội dung phong phú như: Hội thi ý tưởng khởi nghiệp và diễn đàn kết nối các đề án khởi nghiệp của phụ nữ với các nhà đầu tư; trưng bày gian hàng kết nối, giao lưu các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ và của địa phương. Có 15 ý tưởng khởi nghiệp dự thi vòng chung kết và 12 gian hàng đại diện các huyện, thành phố và các doanh nhân nữ trong tỉnh tham gia Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm nay. Đây là hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương, tôn vinh những ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, tạo động lực thúc đẩy phong trào phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế hộ gia đình; đồng thời là dịp để hội viên, phụ nữ gặp gỡ giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trâm - thí sinh vừa đoạt giải Nhất tại Hội thi ý tưởng khởi nghiệp 2020 bày tỏ: “Tôi cảm thấy rất vui khi tham gia hội thi này, vì đây là cơ hội để mọi người biết tới sản phẩm của mình và trong quá trình tham gia hội thi, tôi đã được các thành viên trong ban tổ chức hỗ trợ rất nhiều, ví dụ như bên tôi thì yếu về tài chính, dự án đưa ra cũng chỉ là chữ chứ không có các con số cụ thể, nên khi đến với hội thi, tôi đã được hỗ trợ thêm các phân tích tài chính, góp ý về ý tưởng... Và khi may mắn đoạt giải Nhất tại hội thi, sẽ hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc liên kết với nông dân, người tiêu dùng cũng sẽ tin tưởng các sản phẩm của chúng tôi hơn...”.

Theo bà Phạm Thị Ánh Tuyết - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, khởi nghiệp, phát triển kinh doanh được xem là một trong những giải pháp tạo việc làm cho phụ nữ, giúp chị em phát triển kinh tế và khẳng định vị trí của mình trong xã hội ở thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập. Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025 đã được Hội LHPN các cấp trong tỉnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, giúp cho nhiều chị em xóa bỏ rào cản về giới, mang lại một cơ hội lớn cho chị em phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng nông thôn có điều kiện để khởi nghiệp.

Cũng theo bà Phạm Thị Ánh Tuyết, bước đầu triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh còn bỡ ngỡ và còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quyết tâm cao và sự phối hợp đồng bộ với các ngành có liên quan, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân, Tổ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh; các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Điểm nhấn quan trọng, nhất là các cấp Hội Phụ nữ đã đồng hành xuyên suốt cùng hội viên, phụ nữ trong việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực tổ chức quản lý sản xuất - kinh doanh; cung cấp các kiến thức về hội nhập kinh tế, hỗ trợ việc lập đề án, hỗ trợ hội viên trong hoạt động đăng ký kinh doanh, đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, đăng ký nhãn mác bao bì cho sản phẩm; phối hợp với ngành công thương tổ chức hoạt động hỗ trợ các hộ kinh doanh kết nối tiêu thụ sản phẩm, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng bằng hình thức tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh, trao đổi thông tin mua bán qua mạng xã hội, hỗ trợ vay vốn bằng nguồn lực do chính chị em phụ nữ đóng góp.

Trong năm 2020, lan tỏa từ các ngày hội khởi nghiệp cấp tỉnh, nhiều hoạt động được các cấp Hội tổ chức phù hợp với thực tế của từng địa phương, đơn vị. Điển hình như Hội LHPN huyện Bảo Lâm tổ chức Ngày hội phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, tổ chức 15 gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời trao sinh kế, vay vốn cho 3 chị em phụ nữ khó khăn với số tiền 30 triệu đồng từ nguồn lực do chính chị em phụ nữ đóng góp. Trước đó, Hội LHPN huyện phối hợp Hội LHPN xã Lộc An tổ chức Ngày hội trưng bày sản phẩm khởi nghiệp và ra mắt mô hình “Phụ nữ khởi nghiệp” tại xã Lộc An với 8 thành viên tham gia. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án, Hội Phụ nữ thành phố Đà Lạt, huyện Đạ Huoai, Cát Tiên tiếp tục duy trì Quỹ tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp hỗ trợ 34 hội viên, phụ nữ vay không lấy lãi bắt đầu khởi nghiệp, nhằm tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình góp phần cùng địa phương hoàn thành các chỉ tiêu về nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ các cấp tổ chức trao tặng phương tiện sinh kế cho hội viên, phụ nữ nghèo như: Cụm thi đua Bắc Sông của Hội LHPN huyện Đơn Dương tặng 1 bình bơm thuốc sâu cho 1 hội viên phụ nữ cận nghèo thuộc thôn Lạc Thạnh - xã Lạc Lâm. Hội LHPN huyện Đạ Tẻh trao tặng 100 cây xoài Thái và dụng cụ máy móc mô hình sản xuất đậu khuôn cho phụ nữ dân tộc thiểu số trị giá 10 triệu đồng; Hội LHPN xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà trao phương tiện sinh kế cho 13 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hơn 12 triệu đồng…

Ngoài ra, năm 2020 Hội LHPN tỉnh đã rà soát và chọn 9/59 ý tưởng tham gia Cuộc thi khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp - Kết nối thành công” cấp Trung ương, đã có 1 ý tưởng của Hợp tác xã Trùn quế Đơn Dương được Trung ương chọn và hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị liên kết với kinh phí trên 200 triệu đồng.

Phát biểu tại Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm nay, bà Phạm Thị Ánh Tuyết cho biết thêm: Đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời đại công nghiệp 4.0, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục chú trọng hoạt động đổi mới, sáng tạo, nhằm không ngừng học tập, nâng cao trình độ, khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự tin, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để phong trào khởi nghiệp trong hội viên phụ nữ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NHẬT MINH