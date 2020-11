Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường khiếm thính Lâm Đồng:

(LĐ online) - Sáng 13/11, thầy cô, cán bộ nhân viên, học sinh Trường Khiếm thính Lâm Đồng cùng đông đảo nhà quản lý giáo dục, đại diện chính quyền địa phương và mạnh thường quân, ân nhân đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập ngôi trường đặc biệt này.

Thầy và trò hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu trong Lễ Kỷ niệm

Là trường học chuyên biệt, chuyên nuôi và dạy trẻ khuyết tật thính giác, Trường Khiếm thính Lâm Đồng được thành lập vào năm 1980, giữa những lúc khó khăn của đất nước. Ban đầu chỉ có 17 học sinh, 1 quản lý và 2 giáo viên, thầy và trò của trường đã vượt qua vất vả, khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Qua thời gian, Trường Khiếm thính Lâm Đồng đã phát triển và ngày càng tiếp nhận, nuôi nấng, dạy dỗ và đào tạo thêm nhiều trẻ khiếm thính. Năm học 2020-2021, trường đang có 1 lớp can thiệp sớm, 4 lớp mầm non, 7 lớp tiểu học và 4 lớp trung học cơ sở với tổng số 130 học sinh. Ngoài học văn hóa, các em được định hướng nghề nghiệp như may, thêu, làm bánh, trồng trọt…

Từ ban đầu đơn giản về cơ sở vật chất và con người, hiện Trường Khiếm thính Lâm Đồng ngày càng được củng cố về mọi mặt, đặc biệt xây dựng được đội ngũ giáo viên đạt chuẩn. Hầu hết giáo viên được đào tạo về giáo dục chuyên biệt, có kinh nghiệm giảng dạy và làm việc với trẻ khiếm thính. Trường còn hợp tác với nhiều tổ chức, chuyên gia giáo dục có kinh nghiệm đến từ Hà Lan, Hàn Quốc, CHLB Đức trong các hoạt động dạy và học. Các phương pháp giáo dục trẻ khiếm thính hiện đại, với sự tham gia của nhiều giáo viên là người khiếm thính đã mang lại những kết quả khả quan.

Trường Khiếm thính Lâm Đồng nhận Bằng khen của UBND tỉnh Lâm Đồng

Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, Trường Khiếm thính Lâm Đồng đã xây dựng được cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp. Chất lượng cuộc sống, chất lượng học tập của học sinh được đảm bảo, các em được giáo dục, sinh hoạt, vui chơi và được chăm sóc sức khỏe một cách chu đáo. Nhiều lứa học sinh khiếm thính đã ra trường, trở thành những người có ích cho xã hội, sống độc lập, tự chủ, là động lực cho thầy và trò Trường Khiếm thính Lâm Đồng tiếp tục vững bước trên cuộc hành trình vì trẻ khiếm thính.

Học sinh Trường Khiếm thính Lâm Đồng tặng hoa cho các mạnh thường quân Học sinh Trường Khiếm thính Lâm Đồng biểu diễn văn nghệ

D.QUỲNH